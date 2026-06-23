Poważne problemy Madonny. Taniec na obcasach odbił się na jej zdrowiu

Królowa muzyki tanecznej szykuje wielki powrót na listy przebojów z nadchodzącym albumem "Confessions II", który trafi do sprzedaży trzeciego lipca. Płyta ta jest bezpośrednim nawiązaniem do ogromnego sukcesu krążka "Confessions on a Dance Floor" wydanego w 2005 roku. Cały projekt promuje piosenka "Bring Your Love" z gościnnym udziałem Sabriny Carpenter, a panie wykonały ją wspólnie na festiwalu Coachella. Fani mogli też podziwiać wokalistkę na nowojorskim Times Square.

Madonna w wywiadzie szczerze ocenia swoje obecne zdrowie

Niedługo przed pojawieniem się nowego wydawnictwa muzycznego wokalistka ozdobiła okładkę najświeższego wydania czasopisma "Interview". Właśnie tam znalazła się rozmowa poruszająca kwestię wieloletnich obciążeń organizmu wywołanych noszeniem niewygodnego obuwia scenicznego oraz morderczym wysiłkiem. Piosenkarka bez wahania potwierdziła, że obecne kłopoty ze stawami wymuszają na niej znacznie spokojniejsze podejście do sportu i zmuszają do zdecydowanie częstszego odpoczynku.

Zniszczone kolano Madonny uniemożliwia jej normalne treningi

Rozmowa udzielona redakcji "Interview" przyniosła bardzo bolesne wyznania dotyczące uszkodzonych nóg gwiazdy.

Mam teraz zniszczone kolano. Nie mam w nim chrząstki przez lata tańczenia na wysokich obcasach, biegania po asfalcie i ćwiczenia jogi Ashtanga. Jeszcze rok temu skakałam na trampolinach, robiłam treningi taneczne cardio i mocno obciążałam stawy, jak ująłby to lekarz. Teraz już tak nie mogę - wyjawiła.

Sławna Amerykanka zaznaczyła jednak wyraźnie brak chęci do całkowitej rezygnacji z ruchu fizycznego i skupiła się na aktywnościach bezpiecznych dla jej obecnych urazów.

Ćwiczę teraz na rowerach Peloton, na maszynie VersaClimber i robię obwodowe treningi o wysokiej intensywności. Dużo jeżdżę na rowerze na zewnątrz. Tańczę - podkreśliła.

Temat bolesnych dolegliwości powraca u niej od wielu lat. Warto przypomnieć czas trasy koncertowej "Madame X", gdy bardzo często musiano anulować nadchodzące występy właśnie przez urazy fizyczne.

Trudno jest przyznać Madame X, że ona również jest istotą ludzką z krwi i kości i musi odpoczywać przez najbliższe 3 dni, aby zapewnić pełną regenerację kolana. Nie poddaję się. To boli mnie bardziej, niż możecie sobie wyobrazić. Czas zdjąć te szpilki i kabaretki na kilka dni! - napisała po jednym z odwołanych show.

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