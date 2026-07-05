Paris Hilton z dziećmi w dopasowanych stylizacjach. Ładna rodzinka? Tak zachwycili na meczu!

Przez długie lata nazwisko Paris Hilton było synonimem luksusowego życia, ekstrawaganckich imprez i nieustannej obecności w świetle reflektorów. Jej wizerunek "dziedziczki imprezowej" na stałe zapisał się w popkulturze, a jej burzliwe życie uczuciowe było tematem numer jeden w mediach na całym świecie. Jednak ostatnie lata przyniosły w życiu Paris prawdziwą rewolucję. Od czasu ślubu w 2021 roku, a zwłaszcza po narodzinach dwojga dzieci – celebrytka całkowicie zmieniła priorytety. Ostatnio dumna żona i mama wybrała się z bliskimi na mecz, absolutnie kradnąc show piłkarskimi stylizacjami.

Paris Hilton ma dwoje dzieci. Urodziły je surogatki

Znana z licznych romansów i potężnego skandalu wokół seks-wideo gwiazda w 2021 roku poślubiła biznesmena i pisarza Cartera Reuma. Para wychowuje dwoje dzieci, które odpowiednio w styczniu i listopadzie 2023 urodziły surogatki. Jak tłumaczyła sama Paris Hilton, zdecydowała się na takie rozwiązanie ze względu na swoje problemy zdrowotne, lęk przed porodem oraz traumę związaną z molestowaniem, jakiego doświadczyła jako nastolatka. Zakochani skorzystali z pomocy lekarza, którego osobiście poleciła im Kim Kardashian. Dziś synek Phoenix ma już trzy lata, a córeczka London zbliża się do trzecich urodzin.

Gwiazda zabrała ukochanego i maluchy na mecz. Zachwycili dopasowanymi stylówkami

26 czerwca cała czteroosobowa rodzina zjawiła się w Los Angeles na meczu Stanów Zjednoczonych przeciwko Turcji w fazie grupowej tegorocznego mundialu, który odbywa się w Ameryce Północnej. Choć reprezentacja gospodarzy przegrała spotkanie, Paris Hilton i tak zachwycała się możliwością pokazania dzieciom meczu piłki nożnej na tak spektakularną skalę. Wszyscy zwrócili jednak uwagę na jedno: dopasowany, sportowy look celebrytki, jej męża i dzieci. Doskonale znana Amerykanom rodzinka postawiła na jednakowy motyw, nawiązujący do flagi Stanów Zjednoczonych. Małżonkowie w przyciemnianych okularach z wyraźną radością pokazali Phoenixowi i London wypełniony po brzegi stadion, po czym Hilton przeszła się w kozakach na koturnie po murawie, prowadząc po obu swoich stronach maluchy w piłkarskim wydaniu. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Kim jest mąż Paris Hilton?

Wybrankiem dziedziczki fortuny Hiltonów został przedsiębiorca, Carter Reum. Przystojny i majętny partner gwiazdy jest jej rówieśnikiem. Jego ojciec założył jedną z największych prywatnych firm w historii USA, a on sam stworzył finansowego kolosa M13 Ventures. Napisał też liczne publikacje dotyczące skutecznego zakładania start-upów. Para zaczęła się ze sobą spotykać pod koniec 2019 roku, by już niespełna dwa lata później wziąć ślub. Bajkowa ceremonia odbyła się 11 listopada 2021 roku w ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles, Bel Air.

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