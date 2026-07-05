W oświadczeniu majątkowym Łukasz Gibała deklaruje około 150 tys. zł oszczędności oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 mln zł.

Radny posiada mieszkanie wycenione na 3,8 mln zł oraz udziały w domu i działkach, a także wysoki kredyt hipoteczny z pozostałą kwotą do spłaty wynoszącą około 1,6 mln zł.

W 2025 roku jego jedynym dochodem była dieta radnego miejskiego w wysokości 47,3 tys. zł rocznie.

Łukasz Gibała nadal nie ogłosił decyzji o starcie w nadchodzących wyborach.

Oświadczenie majątkowe Łukasza Gibały. Jakie ma oszczędności i ile zarabia?

Z oświadczenia majątkowego Łukasza Gibały, obejmującego stan na koniec 2025 r., dowiadujemy się, jaka jest kondycja finansowa faworyta do objęcia schedy po Aleksandrze Miszalskim. Radny klubu Kraków dla Mieszkańców deklaruje posiadanie około 150 tysięcy złotych oszczędności. Oprócz tego, Łukasz Gibała posiada około 4 tys. dolarów amerykańskich oraz podobną kwotę w euro.

Prawdziwe bogactwo polityka kryje się jednak w inwestycjach. W oświadczeniu znalazły się papiery wartościowe o łącznej wartości przekraczającej 1,4 miliona złotych. Dodatkowo, Łukasz Gibała jest właścicielem 900 akcji spółki Upstart, których wartość jednostkowa została oszacowana na 43,73 dolara. Łączna wartość tych akcji to około 160 tysięcy złotych.

Milionowe nieruchomości i gigantyczny kredyt hipoteczny

Majątek Łukasza Gibały to również imponujące nieruchomości. Radny jest właścicielem mieszkania o powierzchni 225 metrów kwadratowych, którego wartość szacowana jest na około 3,8 miliona złotych. Trzeba przyznać, że wiele wolnostojących domów ma mniejszą powierzchnię mieszkalną niż nieruchomość będąca w posiadaniu Łukasza Gibały.

W skład majątku samorządowca wchodzą również: 1/6 udziału w domu o powierzchni 140 metrów kwadratowych oraz trzy miejsca parkingowe, wycenione łącznie na około 150 tysięcy złotych. Polityk posiada także działki o łącznej wartości 100 tysięcy złotych.

Zakup luksusowego mieszkania został sfinansowany kredytem hipotecznym. Początkowa kwota zobowiązania wynosiła 2 miliony złotych, a do spłaty pozostało jeszcze około 1,6 miliona złotych.

Jednak najbardziej zaskakującym elementem oświadczenia jest źródło dochodów. Dokument jasno wskazuje, że w 2025 roku Łukasz Gibała nie osiągnął żadnych dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej ani zasiadania w zarządach spółek. Jego jedynym wykazanym źródłem utrzymania była dieta radnego miejskiego, która wyniosła 47,3 tysiąca złotych rocznie, czyli średnio około 4 tysiące złotych miesięcznie.

Kto następcą Miszalskiego? Lista potencjalnych kandydatów

15

Sonda Czy Aleksander Miszalski był dobrym prezydentem Krakowa? TAK NIE NIE MAM ZDANIA