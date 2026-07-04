Tragedia za zamkniętymi drzwiami. Znajomi nie mogą się nachwalić Mateusza G. "Dobry człowiek"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
2026-07-04 10:31

Skawina stała się miejscem niewyobrażalnej tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. W jednym z mieszkań, które było zamknięte od środka, zostały znalezione ciała czterech osób, w tym Mateusza i Gabrieli G., ich malutkiego dziecka oraz matki Gabrieli. Wszystko wskazuje na tzw. samobójstwo rozszerzone. Tymczasem znajomi wypowiadają się o Mateuszu G. w samych superlatywach.

  • W Skawinie, w bloku przy ul. Niepodległości, znaleziono cztery ciała: małżeństwa Mateusza G. i Gabrieli G., ich 8-dniowego dziecka oraz matki Gabrieli.
  • Ciała odkryto w piątek, 3 lipca, po tym jak zaniepokojony ojciec Gabrieli zawiadomił służby; śledczy podejrzewają, że 35-letni Mateusz G. zabił rodzinę, a następnie popełnił samobójstwo.
  • Koledzy z pracy Mateusza G. są zszokowani, opisując go jako dobrego, uśmiechniętego i pomocnego człowieka, który cieszył się z narodzin córki.
  • Mateusz G. wziął wolne w pracy, by być przy żonie i pomagać jej po porodzie, a matka Gabrieli zamieszkała z nimi, by wspierać córkę po cesarskim cięciu.

Rodzinna tragedia w Skawinie. Ciała czterech osób w zamkniętym mieszkaniu

Gabriela G. i Mateusz G. byli młodym małżeństwem, któremu dopiero co urodziło się dziecko. Mężczyzna miał być obecny przy żonie w szpitalu podczas porodu. Gabriela rodziła przez cesarskie cięcie, co osłabiło ją i wymagało wsparcia w pierwszych dniach po narodzinach. Z tego powodu do młodego małżeństwa wprowadziła się matka Gabrieli, aby pomóc w opiece nad noworodkiem i córką. Nikt z bliskich nie mógł przewidzieć koszmarnego scenariusza, który rozegrał się w ich domu.

Ujawnienie ciał młodych małżonków, ich 8-dniowej córeczki oraz babci dziecka nastąpiło w piątek, 3 lipca. Makabrycznego odkrycia dokonano po tym, jak zaniepokojony ojciec Gabrieli G. powiadomił służby o braku kontaktu z bliskimi. Służby musiały wyważyć drzwi, aby dostać się do mieszkania. W środku znaleziono cztery ciała. Śledczy wstępnie podejrzewają, że to 35-letni Mateusz G. jest sprawcą tragedii. Miał on zamordować swoją rodzinę, a następnie targnąć się na własne życie.

Koledzy Mateusza G. nie mogą uwierzyć: "To był dobry człowiek"

Mateusz G. od pięciu lat pracował w markecie, położonym zaledwie kilometr od jego domu. Zajmował się tam rozładowywaniem towaru i układaniem go na półkach. Znajomi wypowiadają się o nim w samych superlatywach. - Wszyscy jesteśmy zszokowani. Mateusz G. był po prostu dobrym człowiekiem, zawsze uśmiechniętym, pomocnym. Nigdy nie był agresywny. Nie możemy uwierzyć, że on mógł skrzywdzić swoich bliskich – mówią „Faktowi” pracownicy marketu, którzy znali 35-latka. Podkreślają, że Mateusz kilka dni przed tragedią wziął urlop, aby być przy narodzinach maleństwa, a następnie pomóc żonie w połogu i opiece nad córeczką.

Polecany artykuł:

Cztery ciała w mieszkaniu pod Krakowem. Znajomy rodziny: „Wyglądali na szczęśli…

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeśli mierzysz się z trudnościami, przechodzisz kryzys emocjonalny lub masz myśli o odebraniu sobie życia, nie wahaj się szukać wsparcia u wykwalifikowanych specjalistów. Poniżej lista miejsc, gdzie uzyskasz pomoc:

  • Darmowa linia wsparcia dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Darmowa infolinia kryzysowa dla dorosłych: 116 123
  • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Infolinia dla osób zmagających się z żałobą i stratą: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - infolinia wspierająca osierocone dzieci i młodzież: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W przypadku nagłego zagrożenia życia zawsze wybieraj numer alarmowy 112.

Dwie karetki przed blokiem i śledczy w kombinezonach. Wyżej portrety ofiar. O tragedii w Skawinie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 45
Sonda
Czy depresja to problem, z którym walczy się w Polsce w odpowiedni sposób?
Tragedia pod Krakowem. W mieszkaniu znaleziono cztery ciała
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RODZINA
MAŁOPOLSKA POLICJA
NIE ŻYJE DZIECKO