Skatowali mężczyznę na śmierć. Czterech podejrzanych z zarzutami, dwóch już w areszcie

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Czterech zatrzymanych po tragedii w Jarocinie
Prokuratura Rejonowa w Jarocinie przedstawiła zarzuty czterem mężczyznom w wieku od 25 do 49 lat. To mieszkańcy Jarocina i okolic. Jak przekazał w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Maciej Meler, zatrzymania są efektem intensywnych działań po dramatycznych wydarzeniach z 30 czerwca.
– W związku ze zdarzeniami, do których doszło w dniu 30 czerwca na terenie Jarocina, wskutek których śmierć poniósł jeden mężczyzna, prokuratura właściwa miejscowo wszczęła postępowanie. W ramach tego śledztwa zatrzymane zostały na chwilę obecną cztery osoby – przekazuje Meler.
Dwa rodzaje zarzutów. Areszt dla najbardziej agresywnych
Śledczy ustalili, że role podejrzanych były różne.
Wobec dwóch mężczyzn prokuratura mówi o pomocnictwie do pobicia. Dwaj pozostali mieli brać udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, które doprowadziło do śmierci pokrzywdzonego.
– Na wniosek prokuratora wobec dwójki mężczyzn zastosowany został środek w postaci tymczasowego aresztowania – dodaje rzecznik prokuratury.
Śledztwo trwa. Prokuratura zapowiada kolejne informacje
Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jarocinie. Trwają dalsze czynności, w tym przesłuchania, analiza dowodów i ustalanie dokładnego przebiegu tragicznego pobicia. Dopiero po zakończeniu tych działań śledczy mają przekazać kolejne szczegóły.