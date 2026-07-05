Janusz Palikot ogłosił radosną nowinę. „Zostałem dziadkiem”

Janusz Palikot ponownie zaskoczył internautów, ogłaszając na platformie X, że został dziadkiem.

Jego wpis, w którym wspomina o "wnuczce z Bostonu", wywołał konsternację, ponieważ dołączył do niego zdjęcie okazałych kwiatów, a nie dziecka.

Sprawdź, jak na tę zagadkową informację zareagowała Anna-Maria Żukowska i co naprawdę kryje się za tajemniczym ogłoszeniem.

Janusz Palikot: „Zostałem dziadkiem”

Janusz Palikot znów zwrócił uwagę internautów. Tym razem nie polityczną tyradą ani długim komentarzem, ale krótkim wpisem, który od razu wzbudził ciekawość.

Były polityk zamieścił w serwisie X zdjęcie, na którym pozuje przy stole, a na pierwszym planie widać duże, pomarańczowe kwiaty. Do fotografii dopisał kilka słów.

„Zostałem dziadkiem. Wnuczka z Bostonu . Amerykanka !” – napisał Janusz Palikot.

Będzie gdzie się ubiegać o azyl.— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) July 4, 2026

Wnuczka czy... kwiat? Internauci mają zagwozdkę

Wpis na pierwszy rzut oka brzmi jak prywatna, rodzinna nowina. Tyle że do posta Palikot nie dołączył zdjęcia dziecka, a fotografię z kwiatami. To sprawiło, że część osób zaczęła się zastanawiać, czy były polityk naprawdę informuje o narodzinach wnuczki, czy może żartobliwie nazywa tak roślinę.

Sam Palikot nie doprecyzował sprawy. Zostawił krótki komentarz i zdjęcie, które można odczytywać na więcej niż jeden sposób.

Żukowska odpowiada jednym zdaniem

Na wpis Palikota zareagowała Anna-Maria Żukowska. Posłanka Lewicy najwyraźniej podchwyciła wątek „Amerykanki” i dorzuciła żartobliwy komentarz.

„Będzie gdzie się ubiegać o azyl.” – napisała Anna-Maria Żukowska.

Jej odpowiedź szybko przyciągnęła uwagę. Krótko, celnie i w politycznym stylu, choć cały wpis Palikota wygląda raczej na lekką internetową zaczepkę niż poważny komunikat.

Palikot lubi takie wpisy

Janusz Palikot od lat umie przyciągać uwagę nietypowymi wpisami. Tym razem wystarczyło jedno zdjęcie, kilka słów i odrobina dwuznaczności. Czy chodziło o prawdziwą wnuczkę, czy o kwiat „z Bostonu”? Tego Palikot nie wyjaśnił. Pewne jest jedno: internauci dostali temat do żartów, a Anna-Maria Żukowska szybko go wykorzystała.

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