Pierwsza rocznica ślubu Kingi Dudy! To w Pałacu Prezydenckim odbyło się huczne wesele

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-05 4:10

Mija rok od jednego z najbardziej głośnych wydarzeń w polskim życiu publicznym. To właśnie 5 lipca 2025 roku ówczesna prezydencka córka, czyli Kinga Duda poślubiła swojego ukochanego Mateusza Zawistowskiego. Małżonkowie obchodzą właśnie papierową rocznicę ślubu.

Ślub Kingi Dudy do końca był utrzymany w tajemnicy. Tylko najbliżsi wiedzieli, że prezydentówna wychodzi za mąż. Ceremonia zaślubin odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a wesele w pięknych wnętrzach Pałacu Prezydenckiego. Na uroczystość, która odbyła się na początku lipca zeszłego roku, zaproszono wąskie grono gości, najbliższą rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych, w sumie około 50 osób. Uroczystość miała charakter prywatny, o czym opowiedziała wówczas "Super Expressowi" Małgorzata Paprocka, wtedy będąca szefową Kancelarii Prezydenta: - Uroczystość miała charakter prywatny. Pałac jest też domem prezydenta RP i jego rodziny. Jeśli chodzi o samą uroczystość i koszty z nią związane, to pokrywa je pan prezydent ze swoich środków - komentowała. 

Fotoreporterom udał się jednak zauważyć kroczących przez dziedziniec pałacu gości w eleganckich strojach, co wzbudziło zainteresowanie, a potem przez pałacowe okna dostrzec wesele prezydenckiej córki! Jak donosił "Super Express" Kinga Duda zdecydowała się na prostą suknię ślubną, bez wyraźnych zdobień, z gładką, atłasową górą oraz odkrytymi plecami i ramionami. Krój sukni to tzw. księżniczka – opięta gorsetowa góra i szeroki dół. Uwagę przyciąga kolor sukni – perłowy, złamany odcień bieli, a nie czysta biel. Ozdobą ślubnej stylizacji był naszyjnik z perełek.  Panna młoda miała też delikatne kolczyki i bransoletkę z pereł na lewej ręce. Skromny, ale wyjątkowo elegancki jest też pierścionek zaręczynowy, który był widoczny ostatnio na dłoni Kingi Dudy. Biżuteria była bardzo subtelna. 

CZYTAJ: Elegancka i klasyczna biżuteria Kingi Dudy. Postawiła na sznur pereł

Przeczytaj także:
Porównaliśmy suknie ślubne córek prezydentów Polski. Kinga Duda zerwała z niepi…

W tym wyjątkowym dniu oczy wszystkich zwrócone były również na rodziców panny młodej. Agata Duda, znana ze swojego nienagannego stylu, zachwyciła elegancką prostą sukienką w odcieniu jasnego beżu, idealnie komponującą się z letnią aurą. Ówczesna pierwsza dama nie kryła wzruszenia, aktywnie wspierając córkę w przygotowaniach do tego najważniejszego momentu.

Przypomnijmy, że mąż Kingi Dudy to starszy od niej o kilka lat prawnik i menedżer z branży finansowej, Mateusz Zawistowski. Zięć byłego prezydenta jest prawnikiem z doświadczeniem w międzynarodowych projektach i transakcjach, a także inwestorem. Jednym słowem, taki mąż to skarb! 

PRZYPOMINAMY TAMTO WYDARZENIE W GALERII NIŻEJ:

Rozmazane zdjęcia zza okna Pałacu Prezydenckiego uchwyciły Kingę Dudę w perłowej sukni ślubnej i naszyjniku z pereł podczas wesela. Widać także gości weselnych. Więcej szczegółów na temat uroczystości znajdziesz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 22
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KINGA DUDA