Pierwsza rocznica ślubu Kingi Dudy! To w Pałacu Prezydenckim odbyło się huczne wesele

Ślub Kingi Dudy do końca był utrzymany w tajemnicy. Tylko najbliżsi wiedzieli, że prezydentówna wychodzi za mąż. Ceremonia zaślubin odbyła się w prezydenckiej kaplicy, a wesele w pięknych wnętrzach Pałacu Prezydenckiego. Na uroczystość, która odbyła się na początku lipca zeszłego roku, zaproszono wąskie grono gości, najbliższą rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych, w sumie około 50 osób. Uroczystość miała charakter prywatny, o czym opowiedziała wówczas "Super Expressowi" Małgorzata Paprocka, wtedy będąca szefową Kancelarii Prezydenta: - Uroczystość miała charakter prywatny. Pałac jest też domem prezydenta RP i jego rodziny. Jeśli chodzi o samą uroczystość i koszty z nią związane, to pokrywa je pan prezydent ze swoich środków - komentowała.

Fotoreporterom udał się jednak zauważyć kroczących przez dziedziniec pałacu gości w eleganckich strojach, co wzbudziło zainteresowanie, a potem przez pałacowe okna dostrzec wesele prezydenckiej córki! Jak donosił "Super Express" Kinga Duda zdecydowała się na prostą suknię ślubną, bez wyraźnych zdobień, z gładką, atłasową górą oraz odkrytymi plecami i ramionami. Krój sukni to tzw. księżniczka – opięta gorsetowa góra i szeroki dół. Uwagę przyciąga kolor sukni – perłowy, złamany odcień bieli, a nie czysta biel. Ozdobą ślubnej stylizacji był naszyjnik z perełek. Panna młoda miała też delikatne kolczyki i bransoletkę z pereł na lewej ręce. Skromny, ale wyjątkowo elegancki jest też pierścionek zaręczynowy, który był widoczny ostatnio na dłoni Kingi Dudy. Biżuteria była bardzo subtelna.

CZYTAJ: Elegancka i klasyczna biżuteria Kingi Dudy. Postawiła na sznur pereł

W tym wyjątkowym dniu oczy wszystkich zwrócone były również na rodziców panny młodej. Agata Duda, znana ze swojego nienagannego stylu, zachwyciła elegancką prostą sukienką w odcieniu jasnego beżu, idealnie komponującą się z letnią aurą. Ówczesna pierwsza dama nie kryła wzruszenia, aktywnie wspierając córkę w przygotowaniach do tego najważniejszego momentu.

Przypomnijmy, że mąż Kingi Dudy to starszy od niej o kilka lat prawnik i menedżer z branży finansowej, Mateusz Zawistowski. Zięć byłego prezydenta jest prawnikiem z doświadczeniem w międzynarodowych projektach i transakcjach, a także inwestorem. Jednym słowem, taki mąż to skarb!

PRZYPOMINAMY TAMTO WYDARZENIE W GALERII NIŻEJ: