Powalające doniesienia o biznesie męża Kingi Dudy! Ale mu się powodzi

Mateusz Zawistowski, prawnik i inwestor, w kwietniu 2026 roku objął stanowisko w zarządzie Grupy Sanos, przedsiębiorstwa specjalizującego się w prywatnej opiece długoterminowej nad seniorami.

Grupa Sanos dynamicznie rozwija swoją działalność w sektorze prywatnych ośrodków opiekuńczych dla seniorów, oferując całodobową opiekę, której miesięczne koszty są znaczące i zaczynają się od 5 800 do 6 500 zł.

Informacja o nowej roli zawodowej Mateusza Zawistowskiego pojawia się w kontekście jego życia prywatnego, jako męża Kingi Dudy, córki byłego prezydenta, co dodaje publicznego znaczenia jego nowemu stanowisku.

Od kwietnia 2026 roku Mateusz Zawistowski, prawnik i inwestor, wszedł w skład zarządu Grupy Sanos. Przedsiębiorstwo to jest aktywnym graczem w sektorze prywatnej opieki długoterminowej, koncentrując się na zapewnianiu całodobowego wsparcia osobom starszym. Firma prowadzi placówki oferujące kompleksową opiekę, co wiąże się ze znacznymi kosztami dla pensjonariuszy. Teraz pojawiły się powalające informacje na ten temat.

Grupa Sanos dynamicznie rozwija swoją działalność w obszarze prywatnych ośrodków opiekuńczych. Aktualnie firma zarządza placówkami zlokalizowanymi m.in. w Zabełkowie oraz Tarnowskich Górach. W planach przedsiębiorstwa znajduje się dalsza ekspansja, obejmująca uruchomienie kolejnych ośrodków oraz budowę nowych obiektów. Na swojej stronie internetowej Grupa Sanos deklaruje misję tworzenia miejsc, które mają być dla mieszkańców prawdziwym domem, zapewniając komfort i kompleksową opiekę.

Pobyt w ośrodkach prowadzonych przez Grupę Sanos wiąże się ze znacznymi kosztami. Miesięczne opłaty za całodobową opiekę rozpoczynają się od 5 800 zł w placówce w Tarnowskich Górach oraz od 6 500 zł w Zabełkowie. Ceny te odzwierciedlają zakres świadczonych usług.

Kariera Mateusza Zawistowskiego

Przed objęciem stanowiska w Grupie Sanos, Mateusz Zawistowski zbudował bogate doświadczenie zawodowe jako prawnik i inwestor. Jego kariera obejmowała współpracę z renomowaną kancelarią White & Case, gdzie angażował się w międzynarodowe projekty oraz transakcje. Aktywnie działał również w segmencie funduszy inwestycyjnych. W 2025 roku został powołany na stanowisko szefa Polish Defence Fund, inicjatywy mającej na celu wzmacnianie innowacyjnych zdolności obronnych Polski.

Związek z Kingą Dudą

Wiadomość o zaangażowaniu Mateusza Zawistowskiego w sektor opiekuńczy pojawiła się w kontekście jego życia prywatnego. Jest on mężem Kingi Dudy, córki byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Para zawarła związek małżeński 5 lipca 2025 roku. Kinga Duda, podobnie jak jej mąż, jest prawniczką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej karierze zawodowej współpracowała z kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi. Podczas prezydentury ojca pełniła przez krótki czas funkcję społecznego doradcy, koncentrując się na kwestiach dotyczących młodzieży. Obecnie pozostaje poza aktywnym życiem publicznym, skupiając się na sferze prywatnej.

W naszej galerii przypomnisz sobie, jak wyglądał ślub Kingi Dudy:

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