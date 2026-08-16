By zostać prezydentem, Rafał Trzaskowski poszedł do wojska. Zdjęcia szybko pojawiły się w sieci

W ubiegłym roku jako pierwsi poinformowaliśmy o zamiarach Rafała Trzaskowskiego, który zdecydował się przejść szkolenie wojskowe „Trenuj z wojskiem”. Polityk dotrzymał obietnicy 5 kwietnia na platformie X, zamieścił certyfikat ukończenia szkolenia wojskowego. Trzaskowski podziękował ekipie z bazy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, gdzie odbył szkolenie. Polityk docenił szkoleniowców, określając ich mianem "doświadczonych fachur z pasją". - Aż duma rozpiera, że mamy takich profesjonalnych żołnierzy (którzy też bardzo uważnie obserwują wszystko co dzieje się na nowoczesnym polu walki) - napisał Trzaskowski na portalu X.

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Dodał również, że ośmiogodzinny trening pod okiem fachowców, to znakomity sposób, żeby nauczyć się lub przypomnieć sobie wiele cennych umiejętności - podstawy walki wręcz, obsługi broni. - Cieszę się też, że na szkoleniu spotkałem mnóstwo zainteresowanych dołożeniem swojej cegiełki do wspólnego bezpieczeństwa osób - i kobiet, i mężczyzn. To bardzo budujące! - napisał Trzaskowski.

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Przypomnijmy, że "Trenuj z wojskiem" to program Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego, ukierunkowany na dobrowolne i bezpłatne jednodniowe szkolenie wojskowe. - Gwarantujemy profesjonalne szkolenie, wyżywienie oraz dobrze wykorzystany czas. Spędź z nami sobotę, a my nauczymy Cię jak się bronić i być bezpiecznym - zapewniają organizatorzy (szczegóły TUTAJ).

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