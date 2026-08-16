By zostać prezydentem, Rafał Trzaskowski poszedł do wojska. Zdjęcia szybko pojawiły się w sieci

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-16 12:00

Czego to się nie robi w kampanii wyborczej, by odnieść sukces? Z takiego założenia wyszedł najwyraźniej w 2025 roku Rafał Trzaskowski, który przed pierwszą turą wyborów prezydenckich postanowił ukończyć jednodniowe szkolenie wojskowe dla chętnych "Trenuj z wojskiem". Po jego ukończeniu zamieścił w mediach społecznościowych certyfikat, który uzyskał. Trzaskowski zdradził przy tym, że szkolenie przeszedł w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Cóż, jak dobrze wiemy, nie przełożyła się to jednak ostatecznie na zwycięstwo z Karolem Nawrockim.

W ubiegłym roku jako pierwsi poinformowaliśmy o zamiarach Rafała Trzaskowskiego, który zdecydował się przejść szkolenie wojskowe „Trenuj z wojskiem”. Polityk dotrzymał obietnicy 5 kwietnia na platformie X, zamieścił certyfikat ukończenia szkolenia wojskowego. Trzaskowski podziękował  ekipie z bazy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, gdzie odbył szkolenie. Polityk docenił szkoleniowców, określając ich mianem "doświadczonych fachur z pasją". - Aż duma rozpiera, że mamy takich profesjonalnych żołnierzy (którzy też bardzo uważnie obserwują wszystko co dzieje się na nowoczesnym polu walki) - napisał Trzaskowski na portalu X.

Zobacz: Polacy ocenili kandydatów KO na premiera. Donald Tusk może być zaskoczony

Dodał również, że ośmiogodzinny trening pod okiem fachowców, to znakomity sposób, żeby nauczyć się lub przypomnieć sobie wiele cennych umiejętności - podstawy walki wręcz, obsługi broni. - Cieszę się też, że na szkoleniu spotkałem mnóstwo zainteresowanych dołożeniem swojej cegiełki do wspólnego bezpieczeństwa osób - i kobiet, i mężczyzn. To bardzo budujące!  - napisał Trzaskowski.

Sprawdź: „Totalny przegryw”. Stanowski bezlitośnie podsumował Romanowskiego

Przypomnijmy, że "Trenuj z wojskiem" to program Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego, ukierunkowany na dobrowolne i bezpłatne jednodniowe szkolenie wojskowe. - Gwarantujemy profesjonalne szkolenie, wyżywienie oraz dobrze wykorzystany czas. Spędź z nami sobotę, a my nauczymy Cię jak się bronić i być bezpiecznym - zapewniają organizatorzy (szczegóły TUTAJ).

Galeria poniżej: Referendum przeciw Trzaskowskiemu ruszyło. Jedni podpisują, inni mówią: „To kompletna bzdura”

Referendum przeciw Trzaskowskiemu ruszyło. Jedni podpisują, inni mówią: „To kompletna bzdura”
Galeria zdjęć 14
Sonda
Jak oceniasz działalność Rafała Trzaskowskiego?
DR KUSZNIERUK: TRZASKOWSKI WINNY, TUSK NIEDORZECZNY, MINISTER BEZOBJAWOWA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJSKO
RAFAŁ TRZASKOWSKI