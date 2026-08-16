Minister Radosław Sikorski ma drugie imię. To imię doskonale znacie z Biblii

Radosław Sikorski jest w polityce od dawna, a przed laty działał także jako dziennikarz. Gdy był młodym mężczyzną pracował jako reporter wojenny w Afganistanie i Angoli (1986-1989). Jest bardzo dobrze wykształcony, to absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Pracował jako minister obrony w latach 2005-2007, minister spraw zagranicznych w latach 2007-2014 i Marszałek Sejmu (2014-2015). Od roku 2019 do 2023 był posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadał jako członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. To przewodniczy Delegacji do Spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz wykładowca (Senior Fellow) Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Harvardzkiego.

Sikorski napisał kilka książek, jego żona to znana pisarka

Sikorski ma też na koncie kilka książek. To autor książek: „Prochy świętych - podróż do Heratu w czas wojny”, „Full circle. A homecoming to free Poland”, „The Polish House - an Intimate History of Poland”, „Strefa zdekomunizowana - wywiad rzeka”, „Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji” oraz „Polska. Stan Państwa”.

Prywatnie od lat związany z pisarką i dziennikarką Anne Applebaum, z którą ma dwóch dorosłych już synów: Aleksandra i Tadeusza. W 2023 roku został powołany na Ministra Spraw Zagranicznych. Od lipca 2025 roku pełni funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych.

Radosław Sikorski ma drugie imię

Wydaje się, że o Sikorskim wiemy wiele, ale nie każdy ma świadomość, że polityk ma dwa imiona. Tej informacji nie ma stronie KPRM, ale jest w PKW. Drugie imię Sikorskiego to Tomasz. Imię Tomasz pochodzi z języka aramejskiego od słowa oznaczającego „bliźniaka”. W Biblii, a konkretnie w Nowym Testamencie pojawia się grecki odpowiednik tego imienia, czyli Didymos. Każdy katolik słyszał to słowo, jeśli był w Wielkanoc w kościele. O niewiernym Tomaszu mówi ewangelia w tzw. niedzielę miłosierdzia bożego, czyli tydzień po Wielkanocy.

Znaczenie imienia Tomasz

Na stronie ksiegaimion.com czytamy o imieniu Tomasz: - Tomasz jest osobą inteligentną, kulturalną, uczciwą i niezwykle subtelną. Cechuje go życiowy praktycyzm i jest wolny od abstrakcji. Posiada dar zjednywania sobie ludzi i zdolności organizatorskie, bardzo szybko odnosi sukcesy.

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