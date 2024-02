Radosław Sikorski ma bardzo dobre wykształcenie. Może się pochwalić studiami w renomowanej uczelni

Radosław Sikorski jest w polityce od lat. Mało kto, zdaje sobie sprawę z tego, że jako bardzo młody człowiek, Sikorski był dziennikarzem, a nawet reporterem wojennym. W latach 1986–1989 był reporterem wojennym w Afganistanie i Angoli. Za swoją pracę był nagradzany, wystarczy wspomnieć, że w 1987 roku dostał nagrodę World Press Photo w kategorii zdjęć reporterskich. W roku 1989 Sikorski został współpracownikiem amerykańskiego czasopisma „National Review” i był odpowiedzialny za korespondencję z zapalnych rejonów świata. Najpierw pisał o Afganistanie, później także relacjonował konflikt w Angoli.

Wykształcenie Radosława Sikorskiego. Niewielu może się takim pochwalić

Wcale jednak nie skończył studiów dziennikarskich. Radosław Sikorski może pochwalić się bardzo dobrym wykształceniem, którego wielu może mu tylko pozazdrościć. W 1981 Sikorski wyjechał do Wielkiej Brytanii, by podszkolić się w języku angielskim. Traf chciał, że w tym czasie doszło do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W związku z tym młody Sikorski wystąpił z prośbą o azyl polityczny, który otrzymał. Radosław Sikorski studiował w Pembroke College Uniwersytetu w Oksfordzie. Był też członkiem elitarnego studenckiego Klubu Bullingdona, ma tytuł Bachelor of Arts na kierunku PPE (politologia, filozofia, ekonomia). Przed laty wykształcenie Sikorskiego było tematem dyskusji, a szczegóły na ten temat chciał poznać polityk Karol Karski, który zapytał o wykształcenie w interpelacji.

- Pragnę uspokoić pana posła, iż Uniwersytet Oxfordzki nadał mi tytuły zarówno bakałarza nauk (odpowiednik polskiego tytułu licencjata), jak i mistrza nauk (tytuł zawodowy magistra) na kierunku: filozofia, nauki polityczne i ekonomia. W załączeniu przedkładam do wiadomości kopię dokumentu poświadczającego uzyskanie przeze mnie tytułu magisterskiego. Mam głęboką nadzieję, iż pan poseł doceni wartość studiów na brytyjskiej uczelni w czasach, gdy niektórzy z dzisiejszych polityków, mieniący się niezłomnymi stróżami moralności, robili kariery w studenckich przybudówkach do partii komunistycznej - odpowiedział wówczas Karskiemu Sikorski. Co ciekawe Sikorski ukończył też Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

