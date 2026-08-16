Co czeka Jarosławie Kaczyńskiego po rozłamie w PiS? Sprawdziliśmy, co mówią gwiazdy!

Układy planetarne, zwłaszcza koniunkcja Urana w Bliźniętach w 2027 roku, wymuszą na Jarosławie Kaczyńskim porzucenie monolitycznej struktury PiS na rzecz budowania elastycznej sieci mniejszych, taktycznych ugrupowań satelickich.

Kaczyński znajdzie się pod ogromną presją ze strony młodszych pretendentów do władzy i aby odnieść sukces, powinien przejąć rolę patrona obozu, zamiast lidera pierwszego szeregu.

Mimo potencjalnego rozpadu struktur, Jarosław Kaczyński zachowa zdolność do konsolidacji twardego elektoratu i jego formacja może okazać się kluczowym elementem do zbudowania jakiejkolwiek większości po prawej stronie sceny politycznej.

Jarosław Kaczyński jest zodiakalnym Bliźniakiem. W astrologii politycznej ten znak kojarzony jest z elastycznością, zdolnością przetrwania i zmysłem taktycznym. Jednak nadchodzące lata przyniosą układy planetarne, które wymuszą na liderze zmianę dotychczasowych metod działania.

Najważniejszym czynnikiem w horoskopie polityka na 2027 rok jest koniunkcja Urana w znaku Bliźniąt. Uran to planeta gwałtownych zwrotów akcji i rozbiórki starych struktur. W kontekście ewentualnego rozpadu PiS wskazuje to, że próby utrzymania jednolitego monolitu mogą spalić na panewce. Astrologia sugeruje, że jedyną skuteczną taktyką stanie się porzucenie sztywnych ram na rzecz budowania elastycznej sieci mniejszych, taktycznych ugrupowań satelickich.

Test wytrwałości

Kolejnym kluczowym układem jest kwadratura Saturna w Baranie do słonecznego znaku lidera. Saturn w astrologii symbolizuje próby czasowe, ograniczenia oraz konfrontację ze starością i nowym porządkiem.

Dla Jarosława Kaczyńskiego oznacza to ogromną presję ze strony młodszych pretendentów do władzy, zarówno tych, którzy opuszczą partię, jak i tych próbujących przejąć w niej inicjatywę. Gwiazdy ostrzegają przed pokusą mikrozarządzania i próbą ręcznego sterowania każdym ruchem na kampanijnym szlaku. Według astrologicznej interpretacji największą szansą na sukces będzie przejęcie roli patrona obozu, zamiast lidera pierwszego szeregu.

Mimo trudnych układów, w horoskopie pojawia się mocny punkt oparcia czyli wspierający trygon Plutona w Wodniku. Pluton dostarcza potężnych zasobów energii regeneracyjnej i symbolizuje zdolność do odradzania się w najtrudniejszych momentach.

Układ ten sugeruje, że nawet po rozpadzie dotychczasowych struktur Jarosław Kaczyński zachowa zdolność do konsolidacji najbardziej twardego elektoratu. Nawet ze zmniejszonym stanem posiadania, jego formacja może okazać się nieodzownym elementem do zbudowania jakiejkolwiek większości po prawej stronie sceny politycznej.

Sondaże i poparcie

Wyborcy będą podejmować decyzje pod wpływem silnych emocji i poczucia lojalności. Wynik twardego rdzenia może okazać się wyższy, niż prognozują tradycyjne sondaże. Kluczem do zachowania wpływów po wyborach będą trudne kompromisy i otwarcie na środowiska, które dotąd pozostawały poza marginesem bezpośrednich sojuszy. Mimo potencjalnej utraty części mandatów, lider zachowuje status kluczowego rozgrywającego na wiejskiej. Czy astrologiczne prognozy znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości? O tym przekonamy się przy urnach wyborczych w 2027 roku, jednak jedno jest pewne – polityczna jesień zapowiada się wyjątkowo gorąco.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

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