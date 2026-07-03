Makabryczne odkrycie nad Wartą. Nieprzytomny 18-latek walczył o życie. Finał jest tragiczny

Jak poinformował portal epoznan.pl, do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem (2 lipca) w okolicy Warty i Wartostrady w Poznaniu. Przypadkowe osoby natrafiły tam na nieprzytomnego młodego mężczyznę i natychmiast wezwały pomoc.

Informację o interwencji potwierdziła poznańska policja.

Pogotowie ratunkowe zostało powiadomione o nieprzytomnym mężczyźnie, który leżał w okolicy Wartostrady. Został on przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala – powiedział portalowi epoznan.pl podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

Mimo szybkiej reakcji ratowników i przewiezienia 18-latka do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

Niestety, pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy, życia 18-latka nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu – przekazał podkom. Łukasz Paterski.

Jak dodał policjant, funkcjonariusze nie prowadzili czynności na miejscu zdarzenia. Decyzją prokuratora ciało 18-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. To właśnie wyniki badań mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci młodego mężczyzny. Obecnie śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.