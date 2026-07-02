Owczarek czekał na pomoście i błagał o pomoc dla swojego przyjaciela. Piękna historia z Rogoźna

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-02 13:33

Dramatyczne chwile nad jeziorem w Rogoźnie w Wielkopolsce. Owczarek niemiecki nie zostawił swojego przyjaciela w potrzebie i czekał na pomoc dla niego. Dzięki temu wszystko skończyło się szczęśliwie.

W Rogoźnie dwa owczarki niemieckie uciekły swojemu właścicielowi z ogrodu i pobiegły nad jezioro. Jeden z psów nagle wpadł do wody i to w bardzo złym miejscu, bo nie mógł wydostać się na brzeg. Zbyt dużą przeszkodą okazały się gęste trzciny i wysoki pomost. Każda próba wydostania się z wody kończyła się niepowodzeniem, a zwierzę było z każdą chwilą coraz bardziej wyczerpane. Wtedy wydarzyło się coś, co jest niezwykle poruszające. Drugi pies nie zostawił swojego towarzysza, tylko czekał na pomoc na pomoście, jakby wiedział, że zostawienie psa w tej sytuacji skończy się tragicznie. Na szczęście ktoś zauważył nerwowego psa na pomoście i zaalarmował straż pożarną.

Od razu ruszyliśmy z pomocą, ale dojście z brzegu było utrudnione, więc postanowiliśmy dopłynąć do zwierzęcia łódką - mówi Super Expressowi Paweł Wasila, prezes OSP w Rogoźnie. 

W akcję ratowania uwięzionego w wodzie psa zaangażowali się też ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Wszystko poszło zgodnie z planem. Uratowane zwierzęta przekazaliśmy właścicielowi - mówi Wasila. 

Ta historia, bez wątpienia, wskazuje, że lojalność i wierność to nie tylko ludzka cecha. Owczarek, który czekał na pomoście to przykład wyjątkowej wierności, która liczy się w kryzysowych sytuacjach. Trudno o piękniejszy dowód psiej przyjaźni!

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