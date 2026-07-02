Zjechał z drogi i wpadł do jeziora! Kierowca nie żyje

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-02 12:52

Tragiczny wypadek na krajowej dwudziestce. W czwartek, 2 lipca przed południem samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł do jeziora Czaple Duże w miejscowości Woliczno (pow. drawski). Kierowca zginął na miejscu. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest całkowicie zablokowana.

Radiowóz za biało-czerwoną taśmą z napisem Policja. O tragicznym wypadku na trasie DK20 przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Wypadek w Wolicznie. Samochód wjechał do jeziora

Do dramatu doszło po godz. 10:00. Jak przekazała asp. Karolina Żych z drawskiej policji, kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i wpadł do jeziora Czaple Duże. Mężczyzna – mieszkaniec powiatu drawskiego – nie przeżył. Lekarz stwierdził jego zgon na miejscu. 

DK20 zablokowana

Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia. Trwa wyciąganie pojazdu z wody, co dodatkowo utrudnia ruch. Szczeciński oddział GDDKiA poinformował, że DK20 jest całkowicie zablokowana na odcinku między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim.

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Objazdy dla kierowców

Dla kierowców wyznaczono objazdy: z Węgorzyna drogą wojewódzką 151 do Łobza, następnie DW148 do Drawska Pomorskiego. Analogicznie w przeciwnym kierunku.

Utrudnienia mogą potrwać do wczesnych godzin popołudniowych.

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