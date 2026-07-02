Zjechał z drogi i wpadł do jeziora! Kierowca nie żyje

Wypadek w Wolicznie. Samochód wjechał do jeziora
Do dramatu doszło po godz. 10:00. Jak przekazała asp. Karolina Żych z drawskiej policji, kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i wpadł do jeziora Czaple Duże. Mężczyzna – mieszkaniec powiatu drawskiego – nie przeżył. Lekarz stwierdził jego zgon na miejscu.
DK20 zablokowana
Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia. Trwa wyciąganie pojazdu z wody, co dodatkowo utrudnia ruch. Szczeciński oddział GDDKiA poinformował, że DK20 jest całkowicie zablokowana na odcinku między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim.
Objazdy dla kierowców
Dla kierowców wyznaczono objazdy: z Węgorzyna drogą wojewódzką 151 do Łobza, następnie DW148 do Drawska Pomorskiego. Analogicznie w przeciwnym kierunku.
Utrudnienia mogą potrwać do wczesnych godzin popołudniowych.