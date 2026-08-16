Zaskakujące spotkanie z foką na plaży w Mielnie. Zwierzę domagało się pieszczot

Rodzinny relaks nad Bałtykiem przebiegał dość standardowo. Turyści cieszyli się słońcem, wodą i spokojnym dryfowaniem na desce SUP niedaleko linii brzegowej. W pewnym momencie do plażowiczów zbliżyła się młoda foka, która ewidentnie miała ochotę na bliższy kontakt.

Morski ssak, ignorując strach, pewnie wdrapał się na sprzęt pływający i spędził tam trochę czasu. Zszokowani wczasowicze mieli okazję z bliska podziwiać niezwykłego gościa, który zachowywał się bardzo ufnie. W pełnym słońcu zwierzę samo inicjowało kontakt, kilkukrotnie domagając się od ludzi głaskania i drapania.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w odległości kilkudziesięciu metrów od głównej plaży w Mielnie. Mała foka relaksująca się na SUP-ie natychmiast przyciągnęła uwagę pozostałych wczasowiczów. Nic dziwnego, w końcu takie bliskie spotkania z morskimi ssakami należą do rzadkości.

Ratownicy ostrzegają przed kontaktem z fokami. To dzikie zwierzęta

Chociaż całe zajście prezentowało się niezwykle urokliwie i na długo zapadnie w pamięć turystom, ratownicy stanowczo przypominają o zachowaniu ostrożności. Za przyjazną powierzchownością kryje się w pełni dzikie zwierzę.

– Pięknie się skończyło, ale pamiętajmy, że foki są dzikimi zwierzętami i należy zachować wobec nich bezpieczny dystans – apelują ratownicy Środowiskowo-Lekarskiego WOPR.

Bezpośredni kontakt z morskim ssakiem niesie ze sobą ryzyko. Zwierzę w obronie własnej może podrapać lub dotkliwie ugryźć, a specyficzne bakterie bytujące w jego pysku grożą groźnymi infekcjami.

Z tego względu spotykając fokę nad Bałtykiem, należy zachować odpowiedni dystans. Zabrania się jej dotykania, głaskania, prób schwytania czy zmuszania do powrotu do wody. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy zwierzę samo szuka kontaktu z człowiekiem i wydaje się łagodne.

Tym razem sytuacja nie przyniosła żadnych negatywnych konsekwencji, a jedynie wspaniałe wspomnienia. Młoda foka zdecydowanie stała się główną atrakcją tego dnia na mielneńskiej plaży, dostarczając wczasowiczom niezapomnianych wrażeń.