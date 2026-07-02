Pogoda dla Poznania: 3-5 lipca

Mieszkańcy Poznania w pierwszy weekend lipca mogą spodziewać się aury, która będzie się zmieniać z dnia na dzień. Prognozy wskazują na stopniowy wzrost temperatury, który może zachęcać do aktywności. Niestety, słońce nie będzie dominować przez cały czas, a finał weekendu przyniesie pogodowe załamanie. Największa zmiana czeka nas w niedzielę, kiedy to wyższej temperaturze towarzyszyć będą opady deszczu.

Początek weekendu z umiarkowanym zachmurzeniem

Piątek, 3 lipca, rozpocznie weekend w Poznaniu dość spokojnie, choć nie w pełni słonecznie. Na niebie przez większość dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, które może przysłaniać słońce. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 21 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 16°C. Tego dnia mogą wystąpić symboliczne opady deszczu, jednak nie powinny być one uciążliwe. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6 m/s, co może być odczuwalne, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach.

Sobota – najwięcej słońca, ale i najchłodniejsza noc

Sobota, 4 lipca, zapowiada się jako najpogodniejszy dzień weekendu w Poznaniu. Zachmurzenie będzie niewielkie, co stworzy dobre warunki do korzystania ze słońca. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i osiągnie około 21 stopni. Warto jednak pamiętać, że noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w tym okresie – termometry mogą pokazać zaledwie 13°C, co oznacza sporą różnicę. Dodatkowo, w sobotę wiatr będzie najsilniejszy, osiągając prędkość blisko 7 m/s, co może wpływać na odczucie chłodu.

Deszczowy i ciepły finał weekendu w Poznaniu

Niedziela, 5 lipca, przyniesie wyraźną zmianę aury i pokaże inne oblicze. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą około 22-23 stopni Celsjusza. Niestety, wyższej temperaturze towarzyszyć będą opady deszczu, które mogą być odczuwalne i pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Prognozowana suma opadów to blisko 4 mm, co może oznaczać stały, lekki deszcz. Wiatr w niedzielę na szczęście osłabnie i będzie wiał z prędkością około 5 m/s, co przyniesie lekką ulgę po wietrznej sobocie.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Poznaniu sugeruje elastyczne podejście do planów. Sobota, z dużą ilością słońca, wydaje się idealnym dniem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższe spacery po parkach czy miejskich skwerach, choć warto pamiętać o silniejszym wietrze i cieplejszym ubraniu na wieczór. Piątek, mimo chmur, również pozwoli na aktywności na zewnątrz. Z kolei deszczowa niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych i odwiedzenia miejsc pod dachem. Kina, muzea czy wizyta w przytulnej kawiarni mogą okazać się znacznie lepszym pomysłem niż plany plenerowe.

Dane pogodowe: OpenWeather