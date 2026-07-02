Weekendowa pogoda w Poznaniu ma jeden słabszy moment. Ten dzień warto zapamiętać

Super Express
Super Express
2026-07-02 9:55

Pogoda na nadchodzący weekend 3-5 lipca przyniesie do Poznania zmienne warunki. Chociaż z dnia na dzień będzie coraz cieplej, to nie przez cały czas aura będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. Najwyższej temperaturze towarzyszyć będą opady deszczu, które pojawią się pod koniec weekendu.

Krople deszczu na zielonych liściach. W tle zamglona parkowa alejka. O pogodzie w Poznaniu przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda dla Poznania: 3-5 lipca

Mieszkańcy Poznania w pierwszy weekend lipca mogą spodziewać się aury, która będzie się zmieniać z dnia na dzień. Prognozy wskazują na stopniowy wzrost temperatury, który może zachęcać do aktywności. Niestety, słońce nie będzie dominować przez cały czas, a finał weekendu przyniesie pogodowe załamanie. Największa zmiana czeka nas w niedzielę, kiedy to wyższej temperaturze towarzyszyć będą opady deszczu.

Początek weekendu z umiarkowanym zachmurzeniem

Piątek, 3 lipca, rozpocznie weekend w Poznaniu dość spokojnie, choć nie w pełni słonecznie. Na niebie przez większość dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, które może przysłaniać słońce. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 21 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 16°C. Tego dnia mogą wystąpić symboliczne opady deszczu, jednak nie powinny być one uciążliwe. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6 m/s, co może być odczuwalne, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach.

Sobota – najwięcej słońca, ale i najchłodniejsza noc

Sobota, 4 lipca, zapowiada się jako najpogodniejszy dzień weekendu w Poznaniu. Zachmurzenie będzie niewielkie, co stworzy dobre warunki do korzystania ze słońca. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i osiągnie około 21 stopni. Warto jednak pamiętać, że noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w tym okresie – termometry mogą pokazać zaledwie 13°C, co oznacza sporą różnicę. Dodatkowo, w sobotę wiatr będzie najsilniejszy, osiągając prędkość blisko 7 m/s, co może wpływać na odczucie chłodu.

Deszczowy i ciepły finał weekendu w Poznaniu

Niedziela, 5 lipca, przyniesie wyraźną zmianę aury i pokaże inne oblicze. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą około 22-23 stopni Celsjusza. Niestety, wyższej temperaturze towarzyszyć będą opady deszczu, które mogą być odczuwalne i pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Prognozowana suma opadów to blisko 4 mm, co może oznaczać stały, lekki deszcz. Wiatr w niedzielę na szczęście osłabnie i będzie wiał z prędkością około 5 m/s, co przyniesie lekką ulgę po wietrznej sobocie.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Poznaniu sugeruje elastyczne podejście do planów. Sobota, z dużą ilością słońca, wydaje się idealnym dniem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższe spacery po parkach czy miejskich skwerach, choć warto pamiętać o silniejszym wietrze i cieplejszym ubraniu na wieczór. Piątek, mimo chmur, również pozwoli na aktywności na zewnątrz. Z kolei deszczowa niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych i odwiedzenia miejsc pod dachem. Kina, muzea czy wizyta w przytulnej kawiarni mogą okazać się znacznie lepszym pomysłem niż plany plenerowe.

Dane pogodowe: OpenWeather

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