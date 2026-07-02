Pogoda dla Poznania na 3-5 lipca

Nadchodzące dni w Poznaniu przyniosą zmienną aurę, która wyraźnie podzieli weekend na dwie części. Pierwsza, obejmująca piątek i sobotę, zapowiada się dość stabilnie, z umiarkowaną ilością chmur i niemal bez opadów, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Prawdziwe załamanie pogody nadejdzie jednak w niedzielę, która upłynie pod znakiem deszczu. Temperatury przez cały ten czas utrzymają się na zbliżonym, umiarkowanym poziomie, wahając się w dzień od 21 do 22 stopni Celsjusza.

Piątek i sobota z umiarkowaną pogodą

Weekend rozpocznie się w piątek, 3 lipca, od temperatur w granicach od 15 stopni w nocy do około 22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które nie powinno jednak całkowicie przesłonić słońca. Prognozy wskazują jedynie na symboliczną szansę na przelotny, słaby deszcz. Warto jednak zwrócić uwagę na wiatr – będzie on dość silny, a jego prędkość osiągnie blisko 7 m/s, co może obniżać temperaturę odczuwalną.

Sobota, 4 lipca, zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu w Poznaniu i to właśnie wtedy warto zaplanować więcej aktywności. Tego dnia niebo również będzie częściowo zachmurzone, ale synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna ponownie sięgnie około 22 stopni. Należy jednak pamiętać, że noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w tym okresie, z temperaturą minimalną spadającą do około 13 stopni. Wiatr pozostanie dość odczuwalny, wiejąc z podobną siłą jak w piątek.

Deszczowy finał weekendu w Poznaniu

Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela, 5 lipca, która przyniesie wyraźne pogorszenie aury i będzie najsłabszym pogodowo dniem weekendu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa, osiągając maksymalnie około 21 stopni Celsjusza. Kluczowym elementem pogody będą jednak opady deszczu, które pojawią się nad miastem i mogą towarzyszyć mieszkańcom przez dłuższą część dnia. Wiatr na szczęście wyraźnie osłabnie – jego prędkość spadnie do około 5 m/s, co przyniesie lekką ulgę, jednak deszczowa aura z pewnością zdominuje ten dzień.

Jak zaplanować weekend przy takiej aurze?

Taka prognoza pogody wyraźnie sugeruje, aby plany na świeżym powietrzu skumulować w pierwszej części weekendu, zwłaszcza w sobotę. To będzie idealny moment na dłuższy spacer, rodzinną wycieczkę rowerową czy spotkanie w jednym z miejskich parków, ponieważ aura będzie stabilna i bezdeszczowa. Z kolei deszczowa niedziela to doskonała okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, wybierając się do kina czy muzeum, lub po prostu spędzając czas w domowym zaciszu przy dobrej książce czy filmie.

Dane pogodowe: OpenWeather