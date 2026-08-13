Uczelnie wciąż szukają studentów. Trwa dodatkowa rekrutacja na studia

Dodatkowa rekrutacja na studia 2026/2027. Uczelnie mają jeszcze wolne miejsca

Sierpień dla wielu młodych osób wciąż jest czasem podejmowania decyzji dotyczących dalszej edukacji. Podczas gdy część maturzystów ma już za sobą rekrutację i wie, gdzie rozpocznie naukę, inni nadal szukają odpowiedniej uczelni lub kierunku. Zakończenie głównego naboru nie oznacza jednak, że wszystkie drzwi są już zamknięte. Na wielu uczelniach pozostały wolne miejsca, dlatego uruchomiono dodatkową rekrutację na studia. Gdzie wciąż można złożyć dokumenty i do kiedy trwają zapisy? Sprawdziliśmy.

Wciąż można złożyć papiery na studia. Sprawdź terminy rekrutacji

Choć główna rekrutacja na studia jest już za nami, dla spóźnialskich wciąż nie wszystko stracone. Część uczelni uruchomiła dodatkowe nabory na kierunki, na których pozostały wolne miejsca. Daty zakończenia zapisów różnią się w zależności od szkoły i kierunku, dlatego warto wcześniej zapoznać się z aktualnym harmonogramem rekrutacji. Które uczelnie nadal czekają na kandydatów? Sprawdźcie naszą galerię.

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Na tych uczelniach nadal trwa rekrutacja

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Druga tura rekrutacji. Kto może zdobyć miejsce na studiach?

Z dodatkowego naboru korzystają najczęściej kandydaci, których nazwiska nie znalazły się na listach zakwalifikowanych podczas pierwszego rozdania. Jest to również doskonała okazja dla absolwentów szkół średnich z tego roku, którzy do tej pory nie podjęli ostatecznej decyzji dotyczącej konkretnej uczelni czy preferowanej ścieżki kształcenia.

Należy jednak pamiętać, że samo założenie profilu w systemie podczas drugiej tury nie jest równoznaczne z automatycznym przyjęciem na studia. Aplikujący wciąż są zobligowani do spełnienia wszystkich rygorystycznych kryteriów naboru przewidzianych dla danego profilu nauczania.

Dla osób, które wciąż nie mają miejsca na studiach, druga tura może być więc dobrą okazją, aby rozpocząć naukę jescze w tym roku. Warto jednak działać szybko i dokładnie sprawdzić, które kierunki mają jeszcze wolne miejsca.