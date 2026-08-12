Nowe opłaty za przejazd autostradą A2. Będzie drożej, ale niektórzy dostaną rabat

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-12 16:25

Kierowcy znów zapłacą więcej na A2. To już druga podwyżka w tym roku, ale jest też dobra wiadomość – część użytkowników zapłaci mniej. Muszą jednak spełnić jeden warunek.

Autostrada A2
Autor: Canon_photographer/ Shutterstock

Nowy cennik na A2: od 11 września drożej dla większości kierowców

Od 11 września Autostrada Wielkopolska wprowadza kolejną podwyżkę opłat. To już drugi wzrost cen w 2026 roku – poprzedni wszedł w życie w marcu. Tym razem kierowcy aut osobowych zapłacą 41 zł za każdy 50‑kilometrowy odcinek między Nowym Tomyślem a Strykowem, czyli o złotówkę więcej niż dotychczas.

Drożej będzie także dla pozostałych kategorii pojazdów:

  • Motocykle (kat. 6) – 21 zł
  • Kat. 2 – 71 zł
  • Kat. 3 – 108 zł
  • Kat. 4 – 165 zł
  • Kat. 5 – 410 zł

To kolejny cios dla kierowców, którzy już w marcu musieli przełknąć podwyżkę o 3 zł dla aut osobowych.

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Zniżki dla videotollingu: tu kierowcy zapłacą mniej

Wśród podwyżek pojawia się jednak światełko w tunelu. Autostrada Wielkopolska wprowadza niższe stawki dla użytkowników systemu videotolling na odcinku między Poznaniem a Koninem. To elektroniczny system poboru opłat, który automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne.

Na PPO Nagradowice i PPO Lądek kierowcy zapłacą za 50 km:

  • 20 zł – Kat. 6 (motocykle) – o 1 zł mniej
  • 39 zł – Kat. 1 (auta osobowe) – o 2 zł mniej
  • 67 zł – Kat. 2 – o 4 zł mniej
  • 105 zł – Kat. 3 – o 3 zł mniej
  • 160 zł – Kat. 4 – o 5 zł mniej
  • 410 zł – Kat. 5 – bez zmian

To oznacza, że kierowcy korzystający z videotollingu mogą zaoszczędzić nawet 5 zł na jednym odcinku.

Jak działa videotolling i dlaczego się opłaca?

Videotolling to system, który ma przyspieszyć ruch na bramkach i ułatwić kierowcom życie. Wystarczy zarejestrować numer rejestracyjny w aplikacji lub w ramach wybranych kart paliwowych. Potem kierowca podjeżdża do bramki, a system sam pobiera opłatę.

Najważniejsze korzyści:

  • szybsza i wygodniejsza płatność,
  • krótszy czas obsługi na bramkach,
  • brak konieczności używania gotówki czy kart,
  • automatyczne rozliczenie przejazdu,
  • brak dodatkowych urządzeń,
  • niższe stawki na odcinku Poznań–Konin.

Jak informuje operator Autostrady Wielkopolskiej, pełne wdrożenie videotollingu na całym koncesyjnym odcinku A2 Świecko–Konin planowane jest na koniec 2026 roku.

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