Nowe opłaty za przejazd autostradą A2. Będzie drożej, ale niektórzy dostaną rabat

Nowy cennik na A2: od 11 września drożej dla większości kierowców

Od 11 września Autostrada Wielkopolska wprowadza kolejną podwyżkę opłat. To już drugi wzrost cen w 2026 roku – poprzedni wszedł w życie w marcu. Tym razem kierowcy aut osobowych zapłacą 41 zł za każdy 50‑kilometrowy odcinek między Nowym Tomyślem a Strykowem, czyli o złotówkę więcej niż dotychczas.

Drożej będzie także dla pozostałych kategorii pojazdów:

Motocykle (kat. 6) – 21 zł

Kat. 2 – 71 zł

Kat. 3 – 108 zł

Kat. 4 – 165 zł

Kat. 5 – 410 zł

To kolejny cios dla kierowców, którzy już w marcu musieli przełknąć podwyżkę o 3 zł dla aut osobowych.

Zniżki dla videotollingu: tu kierowcy zapłacą mniej

Wśród podwyżek pojawia się jednak światełko w tunelu. Autostrada Wielkopolska wprowadza niższe stawki dla użytkowników systemu videotolling na odcinku między Poznaniem a Koninem. To elektroniczny system poboru opłat, który automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne.

Na PPO Nagradowice i PPO Lądek kierowcy zapłacą za 50 km:

20 zł – Kat. 6 (motocykle) – o 1 zł mniej

39 zł – Kat. 1 (auta osobowe) – o 2 zł mniej

67 zł – Kat. 2 – o 4 zł mniej

105 zł – Kat. 3 – o 3 zł mniej

160 zł – Kat. 4 – o 5 zł mniej

410 zł – Kat. 5 – bez zmian

To oznacza, że kierowcy korzystający z videotollingu mogą zaoszczędzić nawet 5 zł na jednym odcinku.

Jak działa videotolling i dlaczego się opłaca?

Videotolling to system, który ma przyspieszyć ruch na bramkach i ułatwić kierowcom życie. Wystarczy zarejestrować numer rejestracyjny w aplikacji lub w ramach wybranych kart paliwowych. Potem kierowca podjeżdża do bramki, a system sam pobiera opłatę.

Najważniejsze korzyści:

szybsza i wygodniejsza płatność,

krótszy czas obsługi na bramkach,

brak konieczności używania gotówki czy kart,

automatyczne rozliczenie przejazdu,

brak dodatkowych urządzeń,

niższe stawki na odcinku Poznań–Konin.

Jak informuje operator Autostrady Wielkopolskiej, pełne wdrożenie videotollingu na całym koncesyjnym odcinku A2 Świecko–Konin planowane jest na koniec 2026 roku.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Ile jest autostrad w Polsce? 4 6 10 Następne pytanie