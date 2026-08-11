Ciężarówka staranowała budynek. Dwie osoby nie żyją. Nocna tragedia zmąciła spokój

Nocny koszmar w Pleszewie

Wracamy do sprawy tragedii w Wielkopolsce, o której pisaliśmy we wtorkowy poranek w "Super Expressie". Dramat rozegrał się w niewielkim Pleszewie.

Asp. szt. Monika Lis-Rybarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie poinformowała, że ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-latek kierujący Mercedesem Sprinterem, po pierwszej w nocy, na skrzyżowaniu ulic Marszewskiej i Hallera, wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i nie zatrzymał się na stopie. Skutki nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu ciężarówce były przerażające.

Ciężarówka z wielką siłą najpierw uderzyła w busa, a potem wjechała w ścianę budynku byłego baru Hades. Kabina kierowcy dosłownie wbiła się do środka. Na szczęście jest to pustostan i nikogo nie było w środku. Niestety, 24-letni kierujący busem zginął na miejscu. Z kolei 27-letni pasażer auta, w stanie ciężkim, został zabrany do szpitala w Pleszewie. Niestety, mimo wielkiego wysiłku lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Zmarł niedługo potem w szpitalu.

Prokuratura zabezpieczyła wrak

Dokładne przyczyny oraz przebieg tej nocnej tragedii pozostają obecnie przedmiotem szczegółowego dochodzenia miejscowych policjantów i prokuratora. - Zabezpieczono monitoringi, rejestrator z pojazdu ciężarowego, przeprowadzono oględziny i zabezpieczono wraki do dalszego badania - mówi Super Expressowi Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie, dodając, że mimo że ze wstępnych ustaleń wynika, iż jeden z pojazdów nie zatrzymał się na znaku stop, całość zdarzenia poddana zostanie karnoprawnej ocenie, gdy materiał dowodowy zostanie zebrany w całości.

Policjanci apelują o ostrożność na drogach. Do tych apeli przyłącza się również nasza redakcja. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia. Materiały dzięki uprzejmości strażaków z PSP w Pleszewie.

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