Polscy turyści utknęli na Sycylii! Wszystko przez erupcję wulkanu Etna

Paraliż na Sycylii. Polacy nie mogą wrócić do domu

Wzmożona aktywność wulkanu Etna doprowadziła do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym na Sycylii. Z powodu chmury pyłu wulkanicznego w atmosferze, lotnisko w Katanii, jedno z najważniejszych na wyspie, musiało wstrzymać lądowania i ograniczyć odloty. Sytuacja ta, mająca miejsce w szczycie sezonu turystycznego, dotknęła bezpośrednio grupę około 200 Polaków. Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, w rozmowie z TVP Info potwierdził, że polscy obywatele mają trudności z opuszczeniem wyspy.

- Mówimy w tej chwili o około 200 osobach. To się oczywiście zmienia, te loty są przekierowywane na inne lotniska, ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób

- powiedział Maciej Wewiór.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalny komunikat, w którym ostrzega przed problemami.

- W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie

- informuje MSZ.

Utknąłeś na Sycylii? Oto, co radzi MSZ

Rzecznik MSZ w rozmowie z TVP Info podkreślił, że turyści, którzy utknęli na lotnisku w Katanii, w pierwszej kolejności powinni szukać pomocy u swojego przewoźnika.

- To przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów, o swoich pasażerów. Nasz konsul jest oczywiście w kontakcie z naszymi obywatelami, (...) w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie (z przewoźnikiem)

- wyjaśnił Maciej Wewiór.

Polskie służby konsularne za pośrednictwem systemu Odyseusz oraz mediów społecznościowych przekazały szczegółowe zalecenia dla podróżujących.

- Osobom podróżującym z Sycylii zalecamy bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży

- można przeczytać w Odyseuszu.

W przypadku odwołania lotu, resort sugeruje rozważenie alternatywnych tras powrotu. Pomocne mogą okazać się inne lotniska, takie jak te w Palermo, Trapani, Comiso, Reggio di Calabria, Lamezia Terme, a nawet na Malcie.

Ważny apel do wszystkich turystów

Przy okazji obecnego kryzysu, rzecznik MSZ ponownie zaapelował do wszystkich Polaków podróżujących za granicę o korzystanie z systemu Odyseusz. Rejestracja w systemie pozwala służbom konsularnym na znacznie szybszy kontakt z obywatelami w sytuacjach kryzysowych oraz na efektywniejsze przekazywanie ważnych ostrzeżeń i komunikatów.