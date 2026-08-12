Wielkie pożary pustoszą Kalifornię. Ogień zniszczył domy, zarządzono ewakuacje

Dwa wielkie pożary na granicy Kalifornii i Nevady połączyły się w jeden żywioł

Kalifornia znów zmaga się z niszczycielskimi pożarami. We wtorkowy poranek dwa z nich, Bug Fire i Fred Mountain Fire, które rozprzestrzeniały się na północ od miasta Reno, połączyły się w jeden potężny front ognia. Obecnie żywioł obejmuje ogromne obszary po obu stronach granicy Kalifornii z Nevadą. Płomienie zniszczyły już powierzchnię blisko 180 kilometrów kwadratowych. Służby ratunkowe walczą z żywiołem w wyjątkowo trudnych warunkach. Wysokie temperatury, sucha roślinność i silny wiatr utrudniają akcję gaśniczą i sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

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Spłonęły domy w Kalifornii i Nevadzie. Strażak wśród rannych

Żywioł pochłonął już pierwsze domy. Pełna skala zniszczeń wciąż nie jest znana. Ucierpiały dwie osoby, wśród poszkodowanych znalazł się jeden ze strażaków biorących udział w akcji ratunkowej.

Służby podejrzewają, że za wybuch pożaru Bug Fire odpowiada człowiek. Trwa intensywne śledztwo mające na celu ustalenie przyczyn tragedii. Do walki z ogniem wysłano strażaków lokalnych i federalnych, jednostki z Kalifornii i Las Vegas, Gwardię Narodową z Nevady i wojskową żandarmerię.

Sytuacja wciąż jest bardzo trudna, a ogień zagraża kolejnym miejscowościom. Mieszkańcy rejonu Winnemucca Ranch Road otrzymali nakaz natychmiastowej ewakuacji. Szeryf hrabstwa Washoe apeluje do obywateli o szybkie opuszczenie zagrożonych obszarów. Z drugiej strony, około 3 tysięcy osób, które wcześniej musiały opuścić swoje domy, mogło bezpiecznie do nich wrócić. W poniedziałek, w odpowiedzi na rosnące zagrożenie, gubernator Nevady Joe Lombardo wprowadził stan wyjątkowy w części hrabstwa Washoe i rejonie Reno-Sparks Indian Colony. W tamtym czasie ewakuowano ponad 6 tysięcy osób, a kolejne tysiące były w gotowości. Mimo zaangażowania tak potężnych sił, do wtorku udało się opanować zaledwie 4 proc. gigantycznego pożaru.

Residents are forced to evacuate as firefighters race to contain the Bug Fire near Reno, Nevada. Across the West, 94 wildfires burn, evacuations hit California and British Columbia, and record heat adds to the danger. Leslie Lopez reports. https://t.co/KOIeZE6vlP pic.twitter.com/QY1ehfwjmz— World News Tonight (@ABCWorldNews) August 10, 2026

Timber Fire is 'everyone's worst nightmare' as it threatens communities, iconic Big Sur landmarks https://t.co/aj0QoSVALe pic.twitter.com/5XcIV1lzuC— ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 12, 2026

Now that’s a steep fire, and an incredible view. This is the Timber Fire in the Los Padres National Forest, South of Big Sur, California. The fire is 180 acres, with multiple resources responding. Multiple crews, dozers, aircraft, and engines are on scene. https://t.co/NLC2pLSjLU pic.twitter.com/cqY2g2lR1F— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 10, 2026

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