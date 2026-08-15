Brutalny atak na Ukraińców w Poznaniu. Katarzyna S. i Monika G. usłyszały zarzuty!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-08-15 17:59

Prokuratura postawiła zarzuty dwóm kobietom zatrzymanym w związku z atakiem na obywateli Ukrainy w Poznaniu. Jedna z podejrzanych ma odpowiadać m.in. za stosowanie przemocy wobec dwóch Ukraińców. Obie kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów.

Atak przed lokalem w centrum Poznania. Policja zatrzymała dwie kobiety

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Dwie kobiety zaatakowały obywateli Ukrainy. Na nagraniu, które trafiło do internetu, widać, jak jedna z nich podchodzi do mężczyzn, obraża ich i pluje na jednego z nich. Następnie miała przewrócić na mężczyzn stojący w pobliżu parasol gastronomiczny, a także uderzyć jednego z nich i krzyknąć: „wy… do Ukrainy, szmato”.

W piątek funkcjonariusze zatrzymali w związku ze sprawą dwie kobiety w wieku 35 i 36 lat. Jak przekazał rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, zaatakowani obywatele Ukrainy są pracownikami jednego z lokali gastronomicznych przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w sobotę, że Katarzyna S. usłyszała zarzut dotyczący stosowania przemocy wobec pokrzywdzonego, który nagrywał całe zajście. Podejrzana miała uderzyć mężczyznę w rękę, naruszając jego nietykalność cielesną i próbując w ten sposób zmusić go do przerwania nagrywania.

- Podejrzana przyznała się. Została oddana pod dozór policji, oraz ma zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi - podał prokurator.

Obie podejrzane przyznały się do winy. Grozi im kara więzienia

Druga zatrzymana, Monika G., usłyszała zarzuty stosowania przemocy wobec dwóch obywateli Ukrainy, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz publicznego znieważenia ich i obywatelki Ukrainy ze względu na przynależność narodową. Prokuratura zakwalifikowała jej zachowanie również jako występek o charakterze chuligańskim.

Jak przekazał prok. Łukasz Wawrzyniak, kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów i wyraziła skruchę. Zastosowano wobec niej dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania przy użyciu przemocy lub bezprawnej groźby grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei stosowanie przemocy wobec osoby ze względu na jej przynależność narodową lub etniczną jest zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

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