Brutalny atak na Ukraińców w centrum miasta. Policja szuka dwóch agresywnych kobiet

Spis treści
Atak przed lokalem na Półwiejskiej
Do zdarzenia doszło około 00:20, tuż przed jednym z lokali gastronomicznych przy ul. Półwiejskiej. Na nagraniu widać, jak jedna z kobiet podchodzi do dwóch mężczyzn, zaczyna ich wyzywać, po czym spluwa w twarz jednego z nich. To jednak nie koniec – kobieta przewraca parasol gastronomiczny, uderza jednego z Ukraińców i wrzeszczy: „wy… do Ukrainy, szmato”.
Według policji obie kobiety były prawdopodobnie nietrzeźwe, a ich zachowanie miało charakter jawnej agresji wobec cudzoziemców.
Policja: „Sprawą zajęliśmy się natychmiast”
Podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji potwierdziła, że funkcjonariusze z komisariatu Poznań–Stare Miasto od razu rozpoczęli działania po tym, jak nagranie pojawiło się w internecie.
– Nie czekając na oficjalne zawiadomienie, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet – przekazała.
14 sierpnia przed południem do komisariatu zgłosił się menadżer lokalu, który złożył oficjalne zawiadomienie w sprawie. Policja ustala teraz wszystkich uczestników zajścia i analizuje zapis z monitoringu.
Agresywne kobiety wciąż poszukiwane
Jak informuje Liszczyńska, identyfikacja sprawczyń nadal trwa, a kobiety wciąż pozostają na wolności. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia, a dopiero po zebraniu pełnego materiału dowodowego zapadnie decyzja o kwalifikacji prawnej czynu.
Możliwe, że sprawczynie odpowiedzą za naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie na tle narodowościowym, a nawet przestępstwo z nienawiści – co może oznaczać poważniejsze konsekwencje.
MSWiA reaguje: „Policja prowadzi czynności”
Do sprawy odniosła się także rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która na platformie X potwierdziła, że poznańska policja prowadzi czynności w związku z nagraniem przedstawiającym agresję wobec obywateli Ukrainy.
Co dalej?
Policja apeluje o kontakt wszystkich osób, które mogą pomóc w identyfikacji kobiet. Nagranie stało się jednym z najgłośniejszych przykładów agresji wobec cudzoziemców w ostatnich tygodniach, a sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców Poznania.