Brutalny atak na Ukraińców w centrum miasta. Policja szuka dwóch agresywnych kobiet

Atak przed lokalem na Półwiejskiej

Do zdarzenia doszło około 00:20, tuż przed jednym z lokali gastronomicznych przy ul. Półwiejskiej. Na nagraniu widać, jak jedna z kobiet podchodzi do dwóch mężczyzn, zaczyna ich wyzywać, po czym spluwa w twarz jednego z nich. To jednak nie koniec – kobieta przewraca parasol gastronomiczny, uderza jednego z Ukraińców i wrzeszczy: „wy… do Ukrainy, szmato”.

Według policji obie kobiety były prawdopodobnie nietrzeźwe, a ich zachowanie miało charakter jawnej agresji wobec cudzoziemców.

Policja: „Sprawą zajęliśmy się natychmiast”

Podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji potwierdziła, że funkcjonariusze z komisariatu Poznań–Stare Miasto od razu rozpoczęli działania po tym, jak nagranie pojawiło się w internecie.

– Nie czekając na oficjalne zawiadomienie, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet – przekazała.

14 sierpnia przed południem do komisariatu zgłosił się menadżer lokalu, który złożył oficjalne zawiadomienie w sprawie. Policja ustala teraz wszystkich uczestników zajścia i analizuje zapis z monitoringu.

Agresywne kobiety wciąż poszukiwane

Jak informuje Liszczyńska, identyfikacja sprawczyń nadal trwa, a kobiety wciąż pozostają na wolności. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia, a dopiero po zebraniu pełnego materiału dowodowego zapadnie decyzja o kwalifikacji prawnej czynu.

Możliwe, że sprawczynie odpowiedzą za naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie na tle narodowościowym, a nawet przestępstwo z nienawiści – co może oznaczać poważniejsze konsekwencje.

MSWiA reaguje: „Policja prowadzi czynności”

Do sprawy odniosła się także rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która na platformie X potwierdziła, że poznańska policja prowadzi czynności w związku z nagraniem przedstawiającym agresję wobec obywateli Ukrainy.

Co dalej?

Policja apeluje o kontakt wszystkich osób, które mogą pomóc w identyfikacji kobiet. Nagranie stało się jednym z najgłośniejszych przykładów agresji wobec cudzoziemców w ostatnich tygodniach, a sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców Poznania.

Poznańska policja prowadzi czynności w sprawie nagrania, na którym widać agresywne zachowanie dwóch kobiet wobec obywateli Ukrainy.Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przy ul. Półwiejskiej. pic.twitter.com/WxtsyfkD0v— Karolina Gałecka (@K_Galecka) August 14, 2026

Sonda Czy antyukraińska retoryka polityczna może prowadzić do agresji? Tak, słowa mają wpływ na zachowanie ludzi Nie, odpowiada wyłącznie sprawca Trudno powiedzieć