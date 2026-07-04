Groźby pod numer Kancelarii Prezydenta

Do szokującego incydentu doszło w piątek, 2 lipca, około godziny 14.15. Na numer telefonu Kancelarii Prezydenta zadzwonił mężczyzna, który – jak wynika z komunikatu policji – wypowiedział groźby wobec głowy państwa. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli ustalanie, z jakiego numeru wykonano połączenie i kto jest jego właścicielem.

Okazało się, że telefon należy do 77‑letniego mężczyzny. Informacja trafiła do kryminalnych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Błyskawiczna akcja policji

Operacyjni szybko ustalili, że podejrzany mieszka obecnie w Markach. Jeszcze tego samego dnia, tuż przed godziną 22.00, policjanci pojechali pod wytypowany adres i zatrzymali mężczyznę. 77‑latek został przewieziony do komendy przy ul. Jagiellońskiej, gdzie spędził noc.

Nadkom. Paulina Onyszko z KRP Warszawa VI podkreśla zdecydowane działania funkcjonariuszy:

– Policjanci z Wydziału Kryminalnego przeprowadzili czynności natychmiast po otrzymaniu informacji. Zatrzymanie było wynikiem intensywnej pracy operacyjnej i szybkiej reakcji na zagrożenie kierowane wobec Prezydenta RP – mówi nadkom. Onyszko.

Sprawa w rękach prokuratury

Zgromadzony materiał procesowy został już przekazany do Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Tam 77‑latek ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty.

– Zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie prokurator podejmie dalsze decyzje w jego sprawie - dodaje policjantka. - Policja traktuje wszelkie groźby wobec najważniejszych osób w państwie z najwyższą powagą.

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