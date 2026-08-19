Niewybuchy w centrum Warszawy. Ewakuowano dwa budynki

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-19 10:33

Niebezpieczne znalezisko podczas prac ziemnych na warszawskiej Woli. W rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej robotnicy natrafili na ponad 20 niewybuchów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców dwóch pobliskich budynków. Na miejscu pracowali saperzy.

  • Niebezpieczne przedmioty znaleziono podczas prac ziemnych przy Grzybowskiej i Żelaznej.
  • Ewakuowano mieszkańców dwóch budynków znajdujących się w pobliżu.
  • Na miejscu pojawili się saperzy, którzy zajęli się zabezpieczeniem znalezisk.
Policjanci CBŚP zabezpieczyli materiały wybuchowe i samodziałowe mieszaniny pirotechniczne

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Niebezpieczne znalezisko na Woli

We wtorek, 18 sierpnia, podczas prac ziemnych w rejonie skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej robotnicy natrafili na niewybuchy. Początkowo informowano o sześciu pociskach znalezionych pod chodnikiem. Później służby przekazały, że znalezisk jest znacznie więcej - łącznie ponad 20. Odkrycie natychmiast zgłoszono policji. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a w rejonie znaleziska pojawił się patrol saperski.

- Dostaliśmy zgłoszenie o znalezieniu 22 niewybuchów na budowie na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Konieczna była ewakuacja dwóch budynków - przekazała nadkom. Marta Sulowska w wolskiej policji. 

Saper niesie pocisk w stronę ciężarówki na placu budowy. O ewakuacji w Warszawie przeczytasz na SE.
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Mieszkańcy musieli opuścić budynki

Ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy dwóch pobliskich budynków zostali ewakuowani. Saperzy zajęli się zabezpieczeniem znalezisk i przygotowaniem ich do usunięcia. To nie pierwszy przypadek odkrycia niebezpiecznych przedmiotów w tej części Warszawy. Podczas wcześniejszych prac ziemnych w rejonie Grzybowskiej i Żelaznej również znajdowano niewybuchy.

We wtorek teren wokół niewybuchów został zabezpieczony, a ruch pieszy i samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie znaleziska wstrzymano. Saperzy przystąpili do działania, aby bezpiecznie usunąć zagrożenie.

Źródło: PAP, Miejski Reporter

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