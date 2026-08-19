Najpierw groził śmiercią, potem zaczął strzelać. Kula trafiła ofiarę

Kłótnia na Ursynowie zakończyła się strzałami

Do groźnego zdarzenia doszło pod koniec lipca na Ursynowie. Jak wynika z ustaleń policjantów, między dwoma młodymi mężczyznami doszło do kłótni. W pewnym momencie jeden z nich miał zacząć grozić drugiemu, że go zabije.

Według śledczych podejrzany miał mieć przy sobie przedmiot przypominający broń palną. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. 23-letni agresor zdecydował się oddać strzały w kierunku swojego „oponenta”. Niestety, jedna z kul dosięgła ofiarę, powodując poważne obrażenia tylnej części uda.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z ursynowskiej komendy, którym udało się ustalić tożsamość napastnika oraz jego adres zamieszkania. Na tym nie koniec - po wejściu do lokalu mundurowi znaleźli wewnątrz mały arsenał. Poza bronią, przypominająca rewolwer, znaleziono naboje CO2, gumowe kule, dwa pojemniki z gazem pieprzowym oraz kastet. Nie zabrakło również substancji psychotropowych w postaci marihuany oraz grzybów.

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Są zarzuty i decyzja prokuratora

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 23-latkowi zarzutów. Dotyczą one kierowania gróźb oraz spowodowania obrażeń ciała przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Mężczyzna odpowie również za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji. 23-latek ma także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zakaz kontaktowania się z nim osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem komunikatorów. Młodemu mężczyźnie grozi teraz kara więzienia, nawet do trzech lat.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.