Zmarł najstarszy saper w Polsce. Ppłk Stefan Lasecki w lutym miałby 96 lat

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-31 11:26

Nie żyje najstarszy saper w Polsce. Góra Kalwaria pogrążona jest w żałobie po śmierci ppłk. Stefana Laseckiego − żołnierza, który przez dziesięciolecia służył ojczyźnie i lokalnej społeczności. Informację o jego odejściu przekazała gmina w mediach społecznościowych. Pan Podpułkownik zmarł 24 stycznia. W lutym skończyłby 96 lat.

ppłk Stefana LaseckieNie żyje najstarszy saper w Polsce – ppłk Stefan Lasecki.

i

Autor: Shutterstock; Gmina Góra Kalwaria/ Facebook

Nie żyje ppłk Stefan Lasecki − najstarszy saper w Polsce

Nie żyje najstarszy saper w Polsce − ppłk Stefan Lasecki. Mieszkaniec Góry Kalwarii zmarł 24 stycznia. Niebawem, w lutym, skończyłby 96 lat. Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia − napisano w oficjalnym komunikacie. Te słowa poruszyły mieszkańców, dla których Stefan Lasecki był nie tylko wojskowym, ale też sąsiadem i człowiekiem oddanym miastu.

Kariera wojskowa Stefana Laseckiego

Stefan Lasecki służył w polskim wojsku przez prawie ćwierć wieku. Jego wojskowa droga wiodła przez Gdańsk, Jelenią Górę, Wrocław i Pułtusk, aż w końcu na długie lata związał się z Górą Kalwarią. W miejscowej jednostce pełnił odpowiedzialne funkcje. Był dowódcą kompanii, szefem sztabu oraz dowódcą batalionu. Przez lata dawał przykład profesjonalizmu i oddania służbie.

Działalność społeczna i wyróżnienia ppłk Laseckiego

Po odejściu do rezerwy nie przestał pracować dla innych. Przez 25 lat był inspektorem BHP w górskokalwaryjskim Domu Pomocy Społecznej. Angażował się także społecznie. Należał do Koła nr 61 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii oraz do Miejsko-Gminnego Koła PZW nr 10.

Zaledwie niedawno świętował 95. urodziny. Z tej okazji został odznaczony Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz medalem Zasłużony Saper Wojska Polskiego. Było to symboliczne uhonorowanie całego jego życia.

Pożegnanie bohatera Góry Kalwarii

Z ogromnym smutkiem żegnamy ŚP. ppłk Stefana Laseckiego najstarszego sapera w Polsce, mieszkańca Góry Kalwarii − napisali Burmistrz oraz Samorząd Gminy Góra Kalwaria, składając rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Msza święta pogrzebowa została odprawiona 30 stycznia (piątek) o godzinie 12 w kościele parafialnym w Górze Kalwarii. Po nabożeństwie Pan Podpułkownik spoczął na cmentarzu rzymskokatolickim. Góra Kalwaria pożegnała swojego bohatera.

Super Express Google News
Na tym poligonie zginęli saperzy
Sonda
Czy zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAPER
POGRZEB