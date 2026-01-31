Zmarł najstarszy saper w Polsce. Ppłk Stefan Lasecki w lutym miałby 96 lat

Nie żyje ppłk Stefan Lasecki − najstarszy saper w Polsce
− Nie żyje najstarszy saper w Polsce − ppłk Stefan Lasecki. Mieszkaniec Góry Kalwarii zmarł 24 stycznia. Niebawem, w lutym, skończyłby 96 lat. Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia − napisano w oficjalnym komunikacie. Te słowa poruszyły mieszkańców, dla których Stefan Lasecki był nie tylko wojskowym, ale też sąsiadem i człowiekiem oddanym miastu.
Kariera wojskowa Stefana Laseckiego
Stefan Lasecki służył w polskim wojsku przez prawie ćwierć wieku. Jego wojskowa droga wiodła przez Gdańsk, Jelenią Górę, Wrocław i Pułtusk, aż w końcu na długie lata związał się z Górą Kalwarią. W miejscowej jednostce pełnił odpowiedzialne funkcje. Był dowódcą kompanii, szefem sztabu oraz dowódcą batalionu. Przez lata dawał przykład profesjonalizmu i oddania służbie.
Działalność społeczna i wyróżnienia ppłk Laseckiego
Po odejściu do rezerwy nie przestał pracować dla innych. Przez 25 lat był inspektorem BHP w górskokalwaryjskim Domu Pomocy Społecznej. Angażował się także społecznie. Należał do Koła nr 61 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii oraz do Miejsko-Gminnego Koła PZW nr 10.
Zaledwie niedawno świętował 95. urodziny. Z tej okazji został odznaczony Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz medalem Zasłużony Saper Wojska Polskiego. Było to symboliczne uhonorowanie całego jego życia.
Pożegnanie bohatera Góry Kalwarii
− Z ogromnym smutkiem żegnamy ŚP. ppłk Stefana Laseckiego najstarszego sapera w Polsce, mieszkańca Góry Kalwarii − napisali Burmistrz oraz Samorząd Gminy Góra Kalwaria, składając rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.
Msza święta pogrzebowa została odprawiona 30 stycznia (piątek) o godzinie 12 w kościele parafialnym w Górze Kalwarii. Po nabożeństwie Pan Podpułkownik spoczął na cmentarzu rzymskokatolickim. Góra Kalwaria pożegnała swojego bohatera.