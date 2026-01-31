Zmarł najstarszy saper w Polsce. Ppłk Stefan Lasecki w lutym miałby 96 lat

Nie żyje ppłk Stefan Lasecki − najstarszy saper w Polsce

− Nie żyje najstarszy saper w Polsce − ppłk Stefan Lasecki. Mieszkaniec Góry Kalwarii zmarł 24 stycznia. Niebawem, w lutym, skończyłby 96 lat. Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia − napisano w oficjalnym komunikacie. Te słowa poruszyły mieszkańców, dla których Stefan Lasecki był nie tylko wojskowym, ale też sąsiadem i człowiekiem oddanym miastu.

Kariera wojskowa Stefana Laseckiego

Stefan Lasecki służył w polskim wojsku przez prawie ćwierć wieku. Jego wojskowa droga wiodła przez Gdańsk, Jelenią Górę, Wrocław i Pułtusk, aż w końcu na długie lata związał się z Górą Kalwarią. W miejscowej jednostce pełnił odpowiedzialne funkcje. Był dowódcą kompanii, szefem sztabu oraz dowódcą batalionu. Przez lata dawał przykład profesjonalizmu i oddania służbie.

Działalność społeczna i wyróżnienia ppłk Laseckiego

Po odejściu do rezerwy nie przestał pracować dla innych. Przez 25 lat był inspektorem BHP w górskokalwaryjskim Domu Pomocy Społecznej. Angażował się także społecznie. Należał do Koła nr 61 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii oraz do Miejsko-Gminnego Koła PZW nr 10.

Zaledwie niedawno świętował 95. urodziny. Z tej okazji został odznaczony Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz medalem Zasłużony Saper Wojska Polskiego. Było to symboliczne uhonorowanie całego jego życia.

Pożegnanie bohatera Góry Kalwarii

− Z ogromnym smutkiem żegnamy ŚP. ppłk Stefana Laseckiego najstarszego sapera w Polsce, mieszkańca Góry Kalwarii − napisali Burmistrz oraz Samorząd Gminy Góra Kalwaria, składając rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Msza święta pogrzebowa została odprawiona 30 stycznia (piątek) o godzinie 12 w kościele parafialnym w Górze Kalwarii. Po nabożeństwie Pan Podpułkownik spoczął na cmentarzu rzymskokatolickim. Góra Kalwaria pożegnała swojego bohatera.

Na tym poligonie zginęli saperzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.