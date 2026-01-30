Synoptycy ostrzegają, temperatury gwałtownie spadną. Służby mobilizują siły

IMGW ostrzega. Nadciągają siarczyste mrozy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają dobrych wieści. Do Warszawy ponownie nadciągają siarczyste mrozy. Ostrzeżeniami pierwszego stopnia objęte jest całe Mazowsze.

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 30/31.01 miejscami od -17°C do -15°C, podczas kolejnych nocy od -22°C do -18°C, lokalnie około -25°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -8°C, chłodniej miejscami 01.02 i 02.02: około -15°C. Wiatr o średniej prędkości początkowo (31.01) od 15 km/h do 25 km/h, później słabnący do 5-15 km/h” - podają synoptycy, zastrzegając, że ostrzeżenie może być aktualizowane ze względu na podniesienie stopnia zagrożenia i wydłużenie ważności. Póki co obowiązuje do godz. 9 w środę, 4 lutego.

Warszawa gotowa na mróz

„Zgodnie z prognozami meteorologicznymi w najbliższych dniach ponownie spadnie temperatura. Warszawa przygotowuje się do kolejnej fali mrozów. Służby mobilizują siły” - podał stołeczny ratusz.

W związku z nadciągającymi siarczystymi mrozami Państwowa Straż Pożarna ponownie wystawi na terenie Warszawy pięć ogrzewanych namiotów, a dzięki współpracy z MPWiK mieszkańcy będą mogli napić się w nich ciepłej herbaty i kawy.

Namioty będą stały od soboty do poniedziałku (31 stycznia-4 luty) w godz. 6-18. Miejsca, w których staną to:

Metro Centrum - wyjście z Patelni

Rondo Wiatraczna - między Grochowską a Al. Waszyngtona

Al. Solidarności/Targowa

Pętla Metro Wilanowska

ul. Żeromskiego/ul. Marymoncka przy stacji Metro Słodowiec

Autobusy grzewcze wyjechały na ulice

Zarząd Transportu Miejskiego w piątek, 30 stycznia, o godz. 18 uruchomił już dwa bezpłatne autobusy dla osób, które potrzebują się ogrzać. Pojazdy będą kursowały przez całą noc. Ostatni kurs rozpoczynać się będzie o godz. 9.

Jak podaje ratusz, ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta, tam gdzie jest wielu pieszych.

„OGRZEJ SIĘ – linia A”: DW. CENTRALNY 23 – jezdnia północna Dworca Centralnego – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Aleja Prymasa Tysiąclecia – Górczewska – Leszno – Okopowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego – DW. CENTRALNY 23;

Przystanki stałe: Dw. Centralny 02, Pl. Zawiszy 02, Dw. Zachodni 52; PKP Wola (Kasprzaka) 06; PKP Wola (Wolska) 06; Metro Młynów 05; Płocka-Szpital 01; Młynarska 01; Okopowa 01; Kino Femina 07; Rondo ONZ 01; Dw. Centralny 23.

„OGRZEJ SIĘ – linia B”: PL. HALLERA 12 – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – Aleja „Solidarności” – Jagiellońska – PL. HALLERA 12.

Przystanki stałe: Plac Hallera 12; Dw. Wileński 01; Ząbkowska 01; Kijowska 01; Al. Zieleniecka 04; Dw. Wschodni (Lubelska) 14; Wiatraczna 01; Praga Płd. - Ratusz 01; Al. Zieleniecka 03; Kijowska 02, Ząbkowska 02; Dw. Wileński 05; Pl. Hallera 12.

Pozostałe przystanki na trasie obowiązują jako „na żądanie”, czyli trzeba kierowcy zasygnalizować potrzebę zatrzymania.

Kto odśnieża Warszawę?

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za odśnieżanie ponad 4 mln m2 terenów, w tym 4500 przystanków. „W przypadku pozostałych ciągów pieszych miasto apeluje do zarządców budynków, chodników i ulic o przygotowanie zapasów piasku i reagowanie na bieżąco w razie śliskiej nawierzchni” – podaje stołeczny ratusz.

Oprócz Zarządu Oczyszczania Miasta za odśnieżanie odpowiadają w Warszawie:

zarządcy nieruchomości - chodniki przylegające do tych nieruchomości

- chodniki przylegające do tych nieruchomości wspólnoty i zarządcy osiedli - chodniki i ulice osiedlowe

- chodniki i ulice osiedlowe urzędy 18 dzielnic - ulice, którymi nie kursują autobusy i chodniki wzdłuż tych dróg

- ulice, którymi nie kursują autobusy i chodniki wzdłuż tych dróg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - drogi ekspresowe na terenie stolicy, część chodników, schodów oraz most Południowy im. Anny Jagiellonki i most gen. Stefana Grota-Roweckiego

- drogi ekspresowe na terenie stolicy, część chodników, schodów oraz most Południowy im. Anny Jagiellonki i most gen. Stefana Grota-Roweckiego Zarząd Terenów Publicznych - część terenów w Dzielnicy Śródmieście

- część terenów w Dzielnicy Śródmieście Zarząd Praskich Terenów Publicznych - część terenów w Dzielnicy Praga-Północ

- część terenów w Dzielnicy Praga-Północ Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - alejki i chodniki w parkach i wokół nich

Sonda Czy nie możesz się doczekać końca zimy? Tak Nie Jest mi to obojętne