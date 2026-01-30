Te fotoradary robią najwięcej zdjęć. Rekordzista pstryknął ich pond 50 tysięcy!

Fotoradary w Polsce pobiły rekordy, z jednym urządzeniem rejestrującym ponad 50 tysięcy wykroczeń.

GITD ujawnia szokujące dane za 2025 rok: ponad 734 tysiące przekroczeń prędkości i blisko 91 tysięcy ignorowania czerwonego światła.

Sprawdź, gdzie fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości są najbardziej aktywne i czy Twój region znalazł się w niechlubnej czołówce!

Te fotoradary to postrach kierowców!

W Polsce pomiary prędkości dokonywane są na kilka sposobów. Do najpopularniejszych należą fotoradary stacjonarne, punktowe pomiary prędkości, odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Nadzór nad ruchem drogowym prowadzi komórka utworzona w GITD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał właśnie najświeższe dane z 2025 roku. O zgrozo! Kierowców, którzy mają w głębokim poważaniu ograniczenia prędkości, w Polsce wciąż nie brakuje. 477 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało w minionym roku 734,8 tys. wykroczeń w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości!

Oto 4 fotoradary, które „pstryknęły” kierowcom najwięcej niemiłych pamiątek z podróży:

fotoradar w Krzyszkowicach (woj. małopolskie) od lipca 2025 r., (bo wtedy został uruchomiony) zanotował 51 681 naruszeń prędkości

(woj. małopolskie) od lipca 2025 r., (bo wtedy został uruchomiony) zanotował 51 681 naruszeń prędkości fotoradar na ul. Warszawskiej w Bieruniu (woj. śląskie) - 10 968 naruszeń

(woj. śląskie) - 10 968 naruszeń fotoradar uruchomiony w marcu 2025 r. na ul. Dąbrowskiego w Łodzi - 10 380 naruszeń

- 10 380 naruszeń fotoradar na ul. Pileckiego w Warszawie - 10 260 naruszeń

Odcinkowy pomiar prędkości - pułapka na piratów drogowych

Z danych przekazanych przez GITD wynika, że w 2025 r. 73 systemy odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 470,5 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Gdzie najczęściej „wpadali” kierowcy? Oto 5 punktów na mapie Polski:

na dolnośląskim odcinku A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi - 39 175 naruszeń

- 39 175 naruszeń system w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców - 35 421 naruszeń

- 35 421 naruszeń w Wyszkowie - 34 814 naruszeń

- 34 814 naruszeń na odcinku S14 Dobroń – Petrykozy (woj. łódzkie) - 27 596 naruszeń

- 27 596 naruszeń w Zabrzu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 20 387 naruszeń

Jak kierowcy łamią przepisy?

GITD przekazał, że najwięcej, bo 57,8 proc. przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości, mieściło się w przedziale od 11 km/h do 20 km/h. Kolejne 29,8 proc. obejmowało od 21 km/h do 30 km/h.

Przekroczenia między 31 km/h a 40 km/h stanowiły 8,1 proc., między 41 km/h a 50 km/h – 2,7 proc. Jeden procent stanowiły te w przedziale 51 km/h do 60 km/h. Z kolei pół procenta to przekroczenia powyżej 61 km/h.

Łapią kierowców na skrzyżowaniach

Kierowcy muszą mieć się na baczności również przejeżdżając przez skrzyżowania. W Polsce działa 49 systemów RedLight, które w minionym roku zarejestrowały 90,9 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła.

Stolica nie ma powodów do dumy. W tych statystykach ponownie znalazła się w czołówce. Ba! Zajęła pierwsze miejsce! Najwięcej wykroczeń zarejestrowano bowiem urządzenia w Warszawie na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Łopuszańską i ul. F. Hynka. Aż 22 038!

Kolejne miejsca zajmują:

Łódź (skrzyżowania ul. A. Puszkina z ul. Rokicińską) - 5573

- 5573 Poznań (skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Zwierzyniecką i ul. Świętego Marcina) - 4799

- 4799 Kraków (skrzyżowanie Alei Pokoju z ul. Nowohucką) - 4199

Zatrzymaj się przed przejazdem kolejowym!

Warto dodać, że 5 systemów RedLight działa również na przejazdach kolejowo-drogowych. GITD poinformowało, że w 2025 r. urządzenia te zarejestrowały 7,4 tys. wykroczeń niezastosowania się kierowców do czerwonego światła.

Najwięcej w Warszawie na ul. Cyrulików - 3,2 tys., we Wrocławiu na ul. Średzkiej - 2135 i ul. Szczecińskiej - 1293.

Co więcej, w Łódzkiem, w Radomsku na ul. Piłsudskiego, gdzie taki system działa od lipca 2024 r., urządzenie zanotowało 497 wykroczeń.

Z kolei najmniej wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrował system RedLight w Chełmcach - 305.

