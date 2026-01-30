Te fotoradary robią najwięcej zdjęć. Rekordzista pstryknął ich pond 50 tysięcy!

- Fotoradary w Polsce pobiły rekordy, z jednym urządzeniem rejestrującym ponad 50 tysięcy wykroczeń.
Te fotoradary to postrach kierowców!
W Polsce pomiary prędkości dokonywane są na kilka sposobów. Do najpopularniejszych należą fotoradary stacjonarne, punktowe pomiary prędkości, odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Nadzór nad ruchem drogowym prowadzi komórka utworzona w GITD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).
Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazał właśnie najświeższe dane z 2025 roku. O zgrozo! Kierowców, którzy mają w głębokim poważaniu ograniczenia prędkości, w Polsce wciąż nie brakuje. 477 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało w minionym roku 734,8 tys. wykroczeń w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości!
Oto 4 fotoradary, które „pstryknęły” kierowcom najwięcej niemiłych pamiątek z podróży:
- fotoradar w Krzyszkowicach (woj. małopolskie) od lipca 2025 r., (bo wtedy został uruchomiony) zanotował 51 681 naruszeń prędkości
- fotoradar na ul. Warszawskiej w Bieruniu (woj. śląskie) - 10 968 naruszeń
- fotoradar uruchomiony w marcu 2025 r. na ul. Dąbrowskiego w Łodzi - 10 380 naruszeń
- fotoradar na ul. Pileckiego w Warszawie - 10 260 naruszeń
Odcinkowy pomiar prędkości - pułapka na piratów drogowych
Z danych przekazanych przez GITD wynika, że w 2025 r. 73 systemy odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 470,5 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Gdzie najczęściej „wpadali” kierowcy? Oto 5 punktów na mapie Polski:
- na dolnośląskim odcinku A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi - 39 175 naruszeń
- system w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców - 35 421 naruszeń
- w Wyszkowie - 34 814 naruszeń
- na odcinku S14 Dobroń – Petrykozy (woj. łódzkie) - 27 596 naruszeń
- w Zabrzu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 20 387 naruszeń
Jak kierowcy łamią przepisy?
GITD przekazał, że najwięcej, bo 57,8 proc. przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości, mieściło się w przedziale od 11 km/h do 20 km/h. Kolejne 29,8 proc. obejmowało od 21 km/h do 30 km/h.
Przekroczenia między 31 km/h a 40 km/h stanowiły 8,1 proc., między 41 km/h a 50 km/h – 2,7 proc. Jeden procent stanowiły te w przedziale 51 km/h do 60 km/h. Z kolei pół procenta to przekroczenia powyżej 61 km/h.
Łapią kierowców na skrzyżowaniach
Kierowcy muszą mieć się na baczności również przejeżdżając przez skrzyżowania. W Polsce działa 49 systemów RedLight, które w minionym roku zarejestrowały 90,9 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła.
Stolica nie ma powodów do dumy. W tych statystykach ponownie znalazła się w czołówce. Ba! Zajęła pierwsze miejsce! Najwięcej wykroczeń zarejestrowano bowiem urządzenia w Warszawie na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Łopuszańską i ul. F. Hynka. Aż 22 038!
Kolejne miejsca zajmują:
- Łódź (skrzyżowania ul. A. Puszkina z ul. Rokicińską) - 5573
- Poznań (skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Zwierzyniecką i ul. Świętego Marcina) - 4799
- Kraków (skrzyżowanie Alei Pokoju z ul. Nowohucką) - 4199
Zatrzymaj się przed przejazdem kolejowym!
Warto dodać, że 5 systemów RedLight działa również na przejazdach kolejowo-drogowych. GITD poinformowało, że w 2025 r. urządzenia te zarejestrowały 7,4 tys. wykroczeń niezastosowania się kierowców do czerwonego światła.
Najwięcej w Warszawie na ul. Cyrulików - 3,2 tys., we Wrocławiu na ul. Średzkiej - 2135 i ul. Szczecińskiej - 1293.
Co więcej, w Łódzkiem, w Radomsku na ul. Piłsudskiego, gdzie taki system działa od lipca 2024 r., urządzenie zanotowało 497 wykroczeń.
Z kolei najmniej wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrował system RedLight w Chełmcach - 305.