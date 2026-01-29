To jest dramat! Wynajem mieszkania w Warszawie droższy niż w Paryżu i Berlinie. Ceny takie, że szczęka opada

Koszt wynajmu mieszkania w Warszawie jest wyższy niż w Paryżu czy Berlinie, wynika z raportu Rankomat.pl i Rentier.io.

W stolicy Polski najem pochłania 43 proc. dochodów, plasując ją pod tym względem gorzej niż większość stolic UE.

Co dalej z rynkiem najmu w Warszawie?

Raport analizuje relację kosztów najmu do dochodów w Warszawie oraz w innych stolicach krajów UE. W Warszawie najem pochłania aż 43 proc. dochodu, gwarantując Polsce 11 miejsce w zestawieniu najdroższych metropolii. To wynik gorszy niż w Wiedniu (24 proc.), Berlinie (29 proc.) czy Paryżu (31 proc.), ale nieco lepszy niż w Madrycie i Rzymie (44 proc.), Dublinie (48 proc.) czy Lizbonie (79 proc.).

Porównanie:

Warszawa. Koszt najmu mieszkania z jedną sypialnią, poza centrum: 3 341 zł . Przeciętne zarobki netto: 7 844 zł .

Paryż. Koszt najmu mieszkania z jedną sypialnią, poza centrum: 4 365 zł. Przeciętne zarobki netto (w przeliczeniu): 13 882 zł .

Berlin. Koszt najmu mieszkania z jedną sypialnią, poza centrum: 3 885 zł. Przeciętne zarobki netto (w przeliczeniu): 13 188 zł.

"Koszty najmu w Warszawie w relacji do zarobków nie są ani wyjątkowo wysokie, ani szczególnie niskie. Są natomiast nieco wyższe niż średnia dla stolic krajów UE, która wynosi 38 proc." - piszą autorzy.

Kupno mieszkania staje się tańsze niż wynajem?

Z najnowszego raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika też, że w większości polskich miast w 2025 roku koszty najmu nie uległy znaczącym zmianom. Jednak atrakcyjność najmu w porównaniu z zakupem własnego mieszkania wyraźnie się pogorszyła. Znaczący spadek wysokości rat kredytowych sprawił, że koszt najmu i wysokość rat się do siebie zbliżyły.

"Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że w 7 z 17 badanych miast rata kredytu dla mieszkania o powierzchni 30 mkw jest niższa niż koszt najmu. W kolejnych 6 miastach miesięczna nadwyżka raty nad kosztem najmu nie przekracza 100 zł” – czytamy w raporcie. Oznacza to, że w 13 z 17 miast zakup mieszkania staje się bardziej opłacalny niż jego wynajem.

Przykładowo, w Łodzi najem mieszkania o powierzchni 30 mkw kosztuje przeciętnie 1 765 zł miesięcznie, a rata kredytu na takie samo mieszkanie wynosi 1 573 zł.

W przypadku większych mieszkań rata kredytu wciąż jest zazwyczaj wyraźnie wyższa niż koszt najmu, zaznaczają eksperci.

Co dalej z rynkiem najmu w Warszawie? Prognozy na 2026 rok

Przyszłość rynku najmu w Warszawie zależy od relacji między podażą a popytem. Jeśli podaż mieszkań na wynajem wzrośnie szybciej niż popyt, możliwe są obniżki czynszów lub co najmniej stabilizacja stawek.

Czynnikiem zwiększającym podaż mogłoby być przesunięcie części lokali z najmu krótkoterminowego do długoterminowego, na co mogą wpłynąć bardziej restrykcyjne regulacje, a także zmiany migracyjne, czytamy w raporcie.