"Najpierw pojawił się dym, a potem wybuchy" - świadek o wielkim pożarze w Warszawie

Pożar na budowie w stolicy 18.03.2026

Potężny pożar elewacji nowo powstającego budynku na warszawskiej Białołęce. Kłęby czarnego dymu były widoczne z odległych części miasta - w tym z centrum. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej. Jedna osoba, operator dźwigu, trafiła do szpitala. Pożar jest już opanowany, trwa dogaszanie i przeszukiwanie terenu.

Do zdarzenia doszło w środę po południu przy ulicy Portowej na Białołęce. Jak przekazała mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowy mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, paliła się elewacja w powstającym budynku. Świadkowie mówili o gigantycznych kłębach czarnego dymu, które przesłaniały widok na plac budowy.

- Jak przyjechałem, to dopiero zaczął się palić. To był czarny, bardzo duży dym – aż nie było widać miejsca, w którym siedzi operator dźwigu – relacjonował naszemu reporterowi jeden z nich.

Z budynku ewakuowano 20 pracowników budowy, a także dwie osoby z sąsiedniego budynku. Najbardziej dramatyczne chwile przeżył operator dźwigu, który został uwięziony w kabinie.

- On tam jest, nic mu się nie stało, bo widać, że się porusza, ale na pewno jest zadymiony i słabo z nim, bo teraz próbują go stamtąd ściągnąć – relacjonował na bieżąco świadek. Strażacy, przy użyciu wysięgników, dotarli do mężczyzny i pomogli mu się ewakuować. Operator dźwigu, osłabiony i prawdopodobnie przytruty dymem, trafił do szpitala.

Jaka była przyczyna pożaru?

Po godzinie 15 asp. Łukasz Wujek z miejskiej straży pożarnej poinformował, że zarzewie pożaru zostało zlokalizowane. Trwają prace dogaszające i przeszukiwanie terenu. Świadek zdarzenia sugerował, że pożar mógł rozpocząć się na dole budynku i rozprzestrzenić się z powodu wybuchu butli.

- Ogień zaczął się palić na dole, wybuchły butle. To jest świeżo budowany blok, prawdopodobnie było tam dużo butli i od tego wszystko się zaczęło. Najpierw pojawił się dym, a potem wybuchy – wybuchało bardzo dużo butli – mówił mężczyzna naszemu reporterowi.

Na miejscu szybko pojawiły się służby: straż pożarna, policja i karetka pogotowia. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni dochodzenie.

Współpraca: Piotr Durys, Radio Eska

