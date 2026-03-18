"Najpierw pojawił się dym, a potem wybuchy" - świadek o wielkim pożarze w Warszawie

Kamil Durajczyk
2026-03-18 15:36

W środę, 18 marca na warszawskiej Białołęce doszło do dużego pożaru na terenie budowy budynku mieszkalnego. W trakcie trwania akcji służb w kabinie dźwigu uwięziony był jego operator. Naszemu reporterowi udało się porozmawiać ze świadkiem tych wydarzeń.

Pożar na budowie w stolicy 18.03.2026

Potężny pożar elewacji nowo powstającego budynku na warszawskiej Białołęce. Kłęby czarnego dymu były widoczne z odległych części miasta - w tym z centrum. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej. Jedna osoba, operator dźwigu, trafiła do szpitala. Pożar jest już opanowany, trwa dogaszanie i przeszukiwanie terenu.

Do zdarzenia doszło w środę po południu przy ulicy Portowej na Białołęce. Jak przekazała mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowy mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, paliła się elewacja w powstającym budynku. Świadkowie mówili o gigantycznych kłębach czarnego dymu, które przesłaniały widok na plac budowy.

-  Jak przyjechałem, to dopiero zaczął się palić. To był czarny, bardzo duży dym – aż nie było widać miejsca, w którym siedzi operator dźwigu – relacjonował naszemu reporterowi jeden z nich.

Z budynku ewakuowano 20 pracowników budowy, a także dwie osoby z sąsiedniego budynku. Najbardziej dramatyczne chwile przeżył operator dźwigu, który został uwięziony w kabinie. 

- On tam jest, nic mu się nie stało, bo widać, że się porusza, ale na pewno jest zadymiony i słabo z nim, bo teraz próbują go stamtąd ściągnąć  – relacjonował na bieżąco świadek. Strażacy, przy użyciu wysięgników, dotarli do mężczyzny i pomogli mu się ewakuować. Operator dźwigu, osłabiony i prawdopodobnie przytruty dymem, trafił do szpitala.

Jaka była przyczyna pożaru?

Po godzinie 15 asp. Łukasz Wujek z miejskiej straży pożarnej poinformował, że zarzewie pożaru zostało zlokalizowane. Trwają prace dogaszające i przeszukiwanie terenu. Świadek zdarzenia sugerował, że pożar mógł rozpocząć się na dole budynku i rozprzestrzenić się z powodu wybuchu butli. 

- Ogień zaczął się palić na dole, wybuchły butle. To jest świeżo budowany blok, prawdopodobnie było tam dużo butli i od tego wszystko się zaczęło. Najpierw pojawił się dym, a potem wybuchy – wybuchało bardzo dużo butli – mówił mężczyzna naszemu reporterowi. 

Na miejscu szybko pojawiły się służby: straż pożarna, policja i karetka pogotowia. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni dochodzenie.

Współpraca: Piotr Durys, Radio Eska 

Zobacz zdjęcia z pożaru na Białołęce 18.03.2026: 

Pożar Białołęka
Galeria zdjęć 15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
BIAŁOŁĘKA