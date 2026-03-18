Zderzenie dwóch tramwajów na Ochocie. Są ranni

Alicja Franczuk
2026-03-18 14:27

W środowe przedpołudnie dwa tramwaje zderzyły się na ul. Grójeckiej na warszawskiej Ochocie. Z ustaleń policji wynika, że dziewięć osób zostało rannych. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w środę, 18 marca, około godz. 11 na ul. Grójeckiej, przed skrzyżowaniem z ul. Niemcewicza. Tramwaj linii 9, jadący z Centrum Warszawy, najechał na tył stojącego na czerwonym świetle tramwaju linii 1.

W wyniku upadków część podróżujących tramwajami pasażerów zostało rannych. - Było dziewięć osób poszkodowanych, w tym trzy osoby z otarciami naskórka trafiły do szpitala - uściśliła asp. Małgorzata Gębczyńska z ochockiej policji. Wśród rannych nie było dzieci.

Jak podała asp. Gębczyńska, na miejscu zdarzenia 49-letnia motornicza oraz 41-letni motorniczy zostali przebadani na obecność alkoholu. Byli trzeźwi.

Utrudnienia na Ochocie

Działania służb na miejscu wypadku spowodowały poważne utrudnienia zarówno w ruchu drogowym, jak i tramwajowym. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Alei Krakowskiej oraz torowisko tramwajowe. Szybko jednak poradzono sobie z powstałymi problemami. Ruch tramwajów wznowiono około godziny 12.

Galeria zdjęć 11
Sonda
Lubisz jeździć tramwajami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAMWAJ WYPADEK