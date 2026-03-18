Zderzenie dwóch tramwajów na Ochocie. Są ranni

Warszawa Ochota. Zderzenie tramwajów na Grójeckiej

Do zdarzenia doszło w środę, 18 marca, około godz. 11 na ul. Grójeckiej, przed skrzyżowaniem z ul. Niemcewicza. Tramwaj linii 9, jadący z Centrum Warszawy, najechał na tył stojącego na czerwonym świetle tramwaju linii 1.

W wyniku upadków część podróżujących tramwajami pasażerów zostało rannych. - Było dziewięć osób poszkodowanych, w tym trzy osoby z otarciami naskórka trafiły do szpitala - uściśliła asp. Małgorzata Gębczyńska z ochockiej policji. Wśród rannych nie było dzieci.

Jak podała asp. Gębczyńska, na miejscu zdarzenia 49-letnia motornicza oraz 41-letni motorniczy zostali przebadani na obecność alkoholu. Byli trzeźwi.

Utrudnienia na Ochocie

Działania służb na miejscu wypadku spowodowały poważne utrudnienia zarówno w ruchu drogowym, jak i tramwajowym. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Alei Krakowskiej oraz torowisko tramwajowe. Szybko jednak poradzono sobie z powstałymi problemami. Ruch tramwajów wznowiono około godziny 12.

11

