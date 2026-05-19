Horror pod Ostrowią Mazowiecką. Kierowca zmiażdżony w aucie po zderzeniu z ciężarówką

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-19 14:09

Dramat na drodze między miejscowościami Dąbrowa i Chmielewo w powiecie ostrowskim. 40-letni kierowca osobowego Forda zginął po zderzeniu z ciężarówką. Mężczyzna niespodziewanie zjechał na przeciwny pas ruchu i wpadł prosto pod koła rozpędzonego pojazdu. Zanim ciężarówka się zatrzymała, uderzyła jeszcze w drzewo.

  • Na Mazowszu miał miejsce dramatyczny wypadek drogowy, w którym 40-letni kierowca osobówki poniósł śmierć na miejscu.
  • Jego samochód został doszczętnie zmiażdżony po tym, jak niespodziewanie zjechał na przeciwny pas i zderzył się czołowo z ciężarówką.
  • Sprawdź, co ustalono na miejscu zdarzenia.

Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Ford wjechał czołowo w ciężarówkę 

To jeden z tych wypadków, po których trudno odróżnić przód od tyłu samochodu. Osobowy Ford został całkowicie zmiażdżony przez ciężarówkę. Z nieustalonych do tej pory przyczyn 40-letni kierujący mniejszym pojazdem zjechał ze swojego pasa ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z wielotonowym ciągnikiem. Zapłacił za to najwyższą cenę. Ciężarówka jeszcze przed zatrzymaniem uderzyła w przydrożne drzewo.

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w poniedziałek (18 maja) w godzinach popołudniowych. Już ze zgłoszenia wynikało, że akcja będzie bardzo trudna. Mężczyzna został zakleszczony w osobówce, utrudniając ratownikom udzielenie mu pomocy, informował Miejski Reporter. Zadysponowano nawet specjalistyczną grupę ratowniczą, która przyjechała aż z Warszawy - wezwani na miejsce strażacy musieli wyciągnąć wrak spod ciężarówki, która kołem przygniotła cały przód auta. Początkowo nie wiedzieli, ile osób może znajdować się w środku - liczyła się każda sekunda.

Miał dożywotni zakaz i 3 promile! Ciężarówką wylądował z rowie

Polecany artykuł:

Ford zderzył się z ciężarówką. Z auta została miazga, kierowcy nie żyją. "Zdarz…

Nie żyje kierowca osobówki 

- Niestety kierujący Fordem zmarł na miejscu - przekazała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji z Ostrowi Mazowieckiej. Ciężarówką kierował 55-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Nie odniósł większych obrażeń.Na miejsce sprowadzono prokuratora oraz liczne służby do zabezpieczenia śladów i posprzątania skutków wypadku. Wszyscy pracowali do późnych godzin nocnych.

- Od kierującego Scanią dodatkowo pobrano krew do zbadania stanu trzeźwości na alkohol i środki odurzające. W sprawie prowadzone są dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku - dodała asp. Laczkowska. 

Źródło: Miejski Reporter, Policja

Kierowca zmiażdżony w aucie po czołowym zderzeniu
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK
OSTRÓW MAZOWIECKA