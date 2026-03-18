Duży pożar na Białołęce, gęsty dym nad Warszawą. Trwa akcja strażaków! Jedna osoba utknęła w żurawiu

Wielki pożar w Warszawie, czarny dym nad miastem

W środę (18 marca) na warszawskiej Białołęce wybuchł pożar na terenie budowy budynku mieszkalnego. Płonie cała ściana, a gęsty, czarny dym, widoczny jest z wielu kilometrów.

Ogień objął około 40–50 metrów elewacji. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, a kolejne są w drodze. Trwa również ewakuacja jednej osoby przebywającej w dźwigu.

Aktualizacja: - Jesteśmy na miejscu zdarzenia. Płonie ściana budynku na terenie budowy. Jedna osoba nadal przebywa w dźwigu. Ze względu na bardzo duże zadymienie na razie nie ma możliwości bezpiecznego podjęcia ewakuacji - przekazała "SE" stołeczna straż pożarna.

Na miejscu pracuje już około 10 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą jednocześnie działania gaśnicze elewacji oraz przygotowują się do podjęcia uwięzionego pracownika.

Aktualizacja: Mężczyzna został ewakuowany.

