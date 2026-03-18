Duży pożar na Białołęce, gęsty dym nad Warszawą. Trwa akcja strażaków! Jedna osoba utknęła w żurawiu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-03-18 14:21

Czarny dym unosi się nad Białołęką i widać go z wielu części Warszawy. Ogień pojawił się na terenie budowy przy ulicy Laurowej.. Strażacy walczą z pożarem elewacji, trwa też ewakuacja osoby z żurawia, podaje straż pożarna. Aktualizacja: na miejscu pracuje już około 10 zastępów, wciąż nie udało się sprowadzić na ziemię uwięzionego pracownika.

Wielki pożar w Warszawie, czarny dym nad miastem

W środę (18 marca) na warszawskiej Białołęce wybuchł pożar na terenie budowy budynku mieszkalnego. Płonie cała ściana, a gęsty, czarny dym, widoczny jest z wielu kilometrów. 

Ogień objął około 40–50 metrów elewacji. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, a kolejne są w drodze. Trwa również ewakuacja jednej osoby przebywającej w dźwigu.

Aktualizacja: Jesteśmy na miejscu zdarzenia. Płonie ściana budynku na terenie budowy. Jedna osoba nadal przebywa w dźwigu. Ze względu na bardzo duże zadymienie na razie nie ma możliwości bezpiecznego podjęcia ewakuacji - przekazała "SE" stołeczna straż pożarna. 

Na miejscu pracuje już około 10 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą jednocześnie działania gaśnicze elewacji oraz przygotowują się do podjęcia uwięzionego pracownika. 

Aktualizacja: Mężczyzna został ewakuowany.

Pożar Białołęka
