Koszmarny wypadek na pasach. Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze!

Warszawa Białołęka. 10-latek potrącony na pasach

Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło w sobotę, 9 maja, niedługo po godz. 15 na oznakowanym przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na ul. Światowida na Białołęce. 10-latek miał przemieszczać się przez pasy na zwykłej hulajnodze (nie elektrycznej!), gdy potrącił go kierujący osobową Skodą, który nie zachował szczególnej ostrożności. Na szczęście chłopiec miał na głowie kask, który zminimalizował jego obrażenia. Mimo to ranny trafił do szpitala.

Kierowca trzeźwy

Na miejscu zdarzenia interweniowały służby ratunkowe oraz kilka załóg policji. Funkcjonariusze przebadali kierowcę osobówki na obecność alkoholu. Był trzeźwy. Posiadał również uprawnienia do kierowania pojazdem.

Na czas akcji ratunkowej i pracy służb w rejonie wypadku ruch na ulicy Światowida był prowadzony wahadłowo.

