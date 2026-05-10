Koszmarny wypadek na pasach. Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-10 14:06

Weekendowy dramat na Białołęce. W sobotnie popołudnie (9 maja) 10-latek na hulajnodze został potrącony przez osobową Skodę, gdy przemieszczał się na drugą stronę ulicy. Chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze. Chłopiec w szpitalu
Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze. Chłopiec w szpitalu Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze. Chłopiec w szpitalu Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze. Chłopiec w szpitalu Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze. Chłopiec w szpitalu
Galeria zdjęć 14

Warszawa Białołęka. 10-latek potrącony na pasach

Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło w sobotę, 9 maja, niedługo po godz. 15 na oznakowanym przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na ul. Światowida na Białołęce. 10-latek miał przemieszczać się przez pasy na zwykłej hulajnodze (nie elektrycznej!), gdy potrącił go kierujący osobową Skodą, który nie zachował szczególnej ostrożności. Na szczęście chłopiec miał na głowie kask, który zminimalizował jego obrażenia. Mimo to ranny trafił do szpitala.

Polecany artykuł:

Tragedia podczas Mistrzostw Polski. Zderzyły się dwa skutery wodne. Nie żyje 18…

Kierowca trzeźwy

Na miejscu zdarzenia interweniowały służby ratunkowe oraz kilka załóg policji. Funkcjonariusze przebadali kierowcę osobówki na obecność alkoholu. Był trzeźwy. Posiadał również uprawnienia do kierowania pojazdem.

Na czas akcji ratunkowej i pracy służb w rejonie wypadku ruch na ulicy Światowida był prowadzony wahadłowo.

Auto wjechało w 10-latka na hulajnodze. Chłopiec w szpitalu
Galeria zdjęć 14

Polecany artykuł:

Bestialstwo na Mazowszu! Bezbronny jeż został rozgnieciony cegłą. Policja ściga…
Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku
Sonda
Czy na hulajnodze elektrycznej jeździsz w kasku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANNE DZIECKO
WARSZAWA BIAŁOŁĘKA
BIAŁOŁĘKA WARSZAWA