Bestialstwo na Mazowszu! Bezbronny jeż został rozgnieciony cegłą. Policja ściga zwyrola

Bestialstwo w Wiskitkach. Jeż zabity cegłówką

Wstrząsające odkrycie w miejscowości Wiskitki (woj. mazowieckie). Między ulicami Tadeusza Kościuszki a Armii Krajowej ktoś brutalnie zabił jeża, miażdżąc go cegłą lub kostką brukową. Sprawa została zgłoszona przez wrocławskiego radnego i biologa Roberta Maślaka, który nagłośnił dramat w mediach społecznościowych.

Radny nie kryje oburzenia: podkreśla, że konieczne jest „porządne śledztwo”, a bezkarność tylko ośmiela sprawców.

Policja apeluje: „Pomóżcie znaleźć sprawcę”

Po zgłoszeniu sprawy żyrardowska policja wydała komunikat i szuka świadków, którzy widzieli coś podejrzanego w okolicy. Każda informacja może być kluczowa. Świadkowie proszeni są o kontakt z prowadzącym postępowanie pod numerem 506 905 573.

Sierż. szt. Monika Michalczyk przekazała w rozmowie z RMF FM, że zgłoszenie trafiło do służb przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a dzielnicowy sprawdza, czy w pobliżu działał monitoring.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi w Polsce nawet do pięciu lat więzienia.

Internauci nie wytrzymali. „To już całkowity upadek moralny”

Pod wpisem Maślaka w sieci zawrzało. Komentarze są pełne gniewu, rozpaczy i bezsilności wobec okrucieństwa, które spotkało bezbronne zwierzę.

„To jest efekt przemocy, z którą młodociani obcują w grach komputerowych i mediach społecznościowych. Przestają reagować na krzywdę innych istot.” „Ktoś, kto bierze cegłę i zabija nią bezbronne zwierzę, musi mieć w sobie kompletną zgniliznę.” „Całkowity upadek moralny.” „Niesamowite, że takie ludzkie ścierwa chodzą wokół nas. Co oni mają w głowie?” „Jak można coś takiego zrobić? Jakim dnem trzeba być?” „Oby życie tak samo potraktowało tego zwyrola.” „Jaką trzeba być ludzką gnidą, żeby coś takiego zrobić.”

Emocje są ogromne — mieszkańcy i internauci domagają się szybkiego ustalenia sprawcy i surowej kary.

Co dalej?

Policja prowadzi intensywne czynności, ale na razie nie ustalono, kto stoi za tym bestialstwem. Funkcjonariusze podkreślają, że nawet najmniejsza wskazówka może pomóc.

