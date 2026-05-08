Od rekordu Guinnessa do dożywocia w Kongu. Wstrząsająca historia podróżnika

Podróżnik Mariusz Majewski trafił do kongijskiego więzienia

Ta niesamowita historia wydarzyła się naprawdę. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa (okrążył kulę ziemską 83 razy), w lutym 2024 roku pojechał do Demokratycznej Republiki Konga. Nie przypuszczał, że rutynowa kontrola i pokazanie polskiego paszportu zaprowadzą go do afrykańskiego piekła więziennego. Jako niewinny turysta został oskarżony o „szpiegostwo” i „sabotaż”, padając ofiarą geopolitycznych napięć związanych z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Rwandzie.

Majewski został osadzony w najgorszym więzieniu na ziemi - Makala, gdzie w przestrzeni przewidzianej dla 1500 osób tłoczy się około 15 tysięcy wycieńczonych więźniów. Przez ponad trzy miesiące zmagał się z 40-stopniowym skwarem, ograniczonym dostępem do wody (zaledwie pół litra na 48 godzin) oraz codziennym widokiem ciał zmarłych współwięźniów. W skrajnym wyczerpaniu, sparaliżowany z bezsilności, pożegnał się już z najbliższymi przez telefon, wierząc, że umrze w więziennej „umieralni”.

Spotkanie z Mariuszem Majewskim w Warszawie: Szczegóły wydarzenia

Aby posłuchać opowieści o tym, jak odzyskuje się wolność po zasądzonym dożywociu i gigantycznej grzywnie (10 milionów dolarów), warto wziąć udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Rozmowę poprowadzi wybitny reportażysta Mariusz Szczygieł, co zapewni głęboką refleksję nad ludzką wytrzymałością. To niepowtarzalna szansa na spotkanie z człowiekiem, który przetrwał w miejscu wymazanym z pamięci świata, oraz z dziennikarzem Jarosławem Kocembą, autorem książki dokumentującej tę dramatyczną walkę o przetrwanie.

Najważniejsze informacje o spotkaniu autorskim:

Kiedy: 12 maja, godzina 18:00.

12 maja, godzina 18:00. Gdzie: Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12 w Warszawie.

Faktyczny Dom Kultury, ul. Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp: Bezpłatny.

Bezpłatny. Dodatki: Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia książki „Kongijskie piekło” w obniżonej cenie.

