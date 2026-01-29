Żyrafa Pietruszka, a może manul Jessie? Które zostanie Zwierzakiem Roku 2025! Głosowanie trwa!

Rozpoczął się plebiscyt na Zwierzaka Roku 2025 w Warszawskim ZOO, w którym biorą udział Zwierzaki Miesiąca wybrane w ubiegłym roku.

Wśród kandydatów znajdują się m.in. żyrafa Pietruszka, manul stepowy Jessie i gepardzica Lava.

Głosowanie odbywa się poprzez specjalny formularz na stronie Warszawskiego ZOO i trwa do 8 lutego.

Zwierzak Roku 2025. Głosowanie wystartowało

Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie ogłosił plebiscyt na Zwierzaka Roku 2025. Przez cały zeszły rok na facebookowej stronie stołecznego ogrodu zoologicznego wybierane były Zwierzaki Miesiąca, które awansowały do wielkiego finału.

Są to:

Chcę zagłosować na Zwierzaka Roku 2025. Jak to zrobić?

Tym razem głosowanie również odbywa się przez internet, ale nie na Facebooku, a za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie Warszawskiego ZOO, a także po kliknięciu TUTAJ.

Każdy głos ma znaczenie! Wybór do najłatwiejszych nie należy, bo każde zwierzę jest wspaniałe i zasługuje na miano Zwierzaka Roku. Ale jak to w konkursach bywa, wyboru dokonać trzeba. Głosowanie trwa do niedzieli, 8 lutego.

„Wybierzmy Zwierzaka Roku Warszawskiego ZOO możliwie jak największą liczbą oddanych głosów” - zachęca Warszawskie ZOO.

W poniższej galerii zdjęć możesz zobaczyć wszystkie nominowane w plebiscycie zwierzaki. Prawda, że są urocze?

