Cud narodzin w ZOO. Na świat przyszedł maleńki myszojeleń. Jego imię wybierze wyjątkowa osoba

W Warszawskim ZOO przyszedł na świat kanczyl jawajski, zwany myszojeleniem, jedno z najmniejszych kopytnych zwierząt na świecie.

Maleństwo jest zdrowe, urocze i można je podziwiać w Ptaszarni.

Imię dla myszojelenia zostanie wybrane przez zwycięzcę licytacji WOŚP. Sprawdź, jak możesz pomóc!

Warszawa. Cud narodzin w ZOO

Cudowne wieści płyną z Warszawskiego ZOO. Półtora tygodnia temu przyszedł na świat kanczyl jawajski, czyli jedno z najmniejszych kopytnych zwierząt na świecie! „Maluszek rośnie zdrowo i ma się świetnie, choć wielki raczej nie urośnie. Jest przepiękny i niezwykle uroczy, a spotkacie go w naszej Ptaszarni” - informuje stołeczny ogród zoologiczny.

Kto wybierze imię dla myszojelenia? ZOO zdecydowało

Jak się okazuje, tym razem wybór imienia dla nowego mieszkańca ZOO nie odbędzie się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zazwyczaj na wybór imienia maleństwa składało się kilka etapów. Użytkownicy Facebooka pisali swoje propozycje rozpoczynające się na konkretną literę alfabetu w komentarzach. Następnie pracownicy ZOO wybierali kilka z nich i poddawali pod głosowanie Interunautów. Zwyciężało to z największą liczbą głosów.

Imię dla kanczyla jawajskiego wybierze tylko jedna osoba. Kto? Zwycięzca licytacji WOŚP! „W ramach naszej aukcji WOŚP będziecie mogli wylicytować nadanie imienia temu małemu kanczylowi. Nie znamy jeszcze jego lub jej płci, dlatego zwycięzca wybierze dowolne imię, które będzie pasować zarówno do chłopca, jak i do dziewczynki” - przekazało ZOO w Warszawie.

Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/nadaj-imie-myszojeleniowi-warszawskiego-zoo-18256181502

Kilka słów o kanczylach jawajskich

Kanczyl jawajski nazywany również myszojeleniem to jedno z najmniejszych kopytnych zwierząt na świecie! Dorosły osobnik waży zaledwie 1,5-2 kg, a jego nogi są cienkie jak ołówek.

W naturze kanczyle są bardzo trudne do obserwacji. Choć wyglądają delikatnie, potrafią się bronić: mają ostre kły, wydają dźwięki przypominające płacz, a racicami potrafią uderzać o ziemię aż 7 razy na sekundę!

