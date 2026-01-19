Finał WOŚP 2026: Warszawa gotowa na 34. edycję! Kto zagra? Sprawdź harmonogram

Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami.

Poznaj szczegóły tegorocznej edycji, której celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.

W Warszawie już od soboty rusza miasteczko WOŚP z licznymi atrakcjami, a w niedzielę odbędą się koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej.

34. Finał WOŚP. Warszawa zaprasza na błonia PGE Narodowego

Już w sobotę, 24 stycznia, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie rusza miasteczko WOŚP. Od godziny 10 do 20 będzie można skorzystać z wielu atrakcji, takich jak nauka pierwszej pomocy w namiocie "Ratujemy i Uczymy Ratować" czy konsultacje z dietetykiem w strefie PZU. Niedziela również zapowiada się pełna wrażeń, z miasteczkiem otwartym od 10 do 22.

W miasteczku WOŚP znajdą się strefy partnerów, takie jak PZU Diabelski Młyn, namiot Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" oraz przychodnia, gdzie przez cały weekend będzie można wykonać bezpłatne badania i skorzystać z porad specjalistów. Mennica Polska będzie realizować wybijanie żetonów pamiątkowych.

Finał WOŚP mógł się skończyć tragedią. Skandaliczne sceny w hali MOSiR. "To było straszne" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Koncerty gwiazd podczas 34. Finału WOŚP w Warszawie

Kulminacyjnym punktem 34. Finału WOŚP będą koncerty, które rozpoczną się w niedzielę o godzinie 14 na błoniach Stadionu Narodowego. Na scenie wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Publiczność będzie miała okazję posłuchać takich artystów jak Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči oraz Tabu.

14:00 – Lanberry

14:40 – Łydka Grubasa

15:20 – IGO

16:00 – Nocny Kochanek

16:40 – LemON

17:20 – Lor

18:00 – Happysad

18:40 – Dżem

19:25 – Ich Troje

20:00 – Światełko do Nieba

20:15 – Myslovitz

20:50 – Hel'enine Oči

21:30 – Tabu

Owsiak: Jesteśmy w pełni przygotowani do 34. Finału WOŚP

Prezes Fundacji WOŚP, Jerzy Owsiak, poinformował, że w tegorocznym finale weźmie udział 1681 sztabów oraz 120 tysięcy wolontariuszy. - Jesteśmy już w pełni przygotowani do kolejnego, 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - powiedział Owsiak na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie powstaje m.in. ważąca 150 ton scena.

Owsiak podkreślił, że tegoroczny finał będzie wyjątkowy, ponieważ WOŚP zagra po raz pierwszy na Malcie i w Indiach. - Gramy na całym świecie. Jesteśmy pełni podziwu, zwłaszcza dla Polaków, którzy robią to poza granicami naszego kraju, bo robią to sami z siebie - dodał.

Bieg "Policz się z cukrzycą" i aukcje na Allegro

Część wydarzeń związanych z 34. Finałem WOŚP rozpocznie się już w sobotę, m.in. bieg "Policz się z cukrzycą", organizowany również wirtualnie. - W tym momencie mamy 7 tys. 340 pakietów wirtualnych (...). 10 tys. pakietów na Warszawę - powiedział Owsiak, informując, że do biegów wirtualnych zgłosiły się osoby m.in. z Brazylii, Hiszpanii, Islandii, USA, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo, ruszyły aukcje na Allegro, w których można wylicytować atrakcyjne przedmioty i przeżycia. Swoją licytację uruchomił m.in. premier Donald Tusk, oferując złote korki piłkarskie z napisem „Donald Tusk” i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

WOŚP wspiera medycynę dziecięcą od 34 lat

Jerzy Owsiak przypomniał, że dzięki pieniądzom zebranym w dotychczasowych finałach (w sumie ponad 2,6 mld zł), WOŚP wzmocniła wiele dziedzin medycyny dziecięcej, takich jak kardiologia, neonatologia, nefrologia, okulistyka i onkologia. - Gdyby ktoś 34 lata temu powiedziałby mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - dodał.

Prezes Orkiestry odniósł się również do krytycznych głosów pod swoim adresem. - Ja nigdy nie zbierałem na siebie żadnych pieniędzy - podkreślił lider WOŚP. - W związku z tym wszelkiego rodzaju hasła „nie daję Owsiakowi” są bardzo słuszne. Nie dawajcie Owsiakowi. Jeżeli jest jakiś Owsiak, który zbiera pieniądze podczas finałów, trzeba to powstrzymać - dodał.

Podczas 33. Finału WOŚP zebrano ponad 289 mln zł na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej.

Źródło: SE, WOŚP, PAP