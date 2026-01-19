Finał WOŚP 2026: Warszawa gotowa na 34. edycję! Kto zagra? Sprawdź harmonogram

2026-01-19 9:59

Już 25 stycznia 2026 roku odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Tym razem celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Warszawa przygotowuje się na to wyjątkowe wydarzenie, oferując bogaty program atrakcji i koncertów. Sprawdź, co będzie działo się w stolicy podczas finałowego weekendu WOŚP.

Warszawa. 33 finał WOŚP, światełko do nieba

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami.
  • Poznaj szczegóły tegorocznej edycji, której celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.
  • W Warszawie już od soboty rusza miasteczko WOŚP z licznymi atrakcjami, a w niedzielę odbędą się koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej.

34. Finał WOŚP. Warszawa zaprasza na błonia PGE Narodowego

Już w sobotę, 24 stycznia, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie rusza miasteczko WOŚP. Od godziny 10 do 20 będzie można skorzystać z wielu atrakcji, takich jak nauka pierwszej pomocy w namiocie "Ratujemy i Uczymy Ratować" czy konsultacje z dietetykiem w strefie PZU. Niedziela również zapowiada się pełna wrażeń, z miasteczkiem otwartym od 10 do 22.

W miasteczku WOŚP znajdą się strefy partnerów, takie jak PZU Diabelski Młyn, namiot Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" oraz przychodnia, gdzie przez cały weekend będzie można wykonać bezpłatne badania i skorzystać z porad specjalistów. Mennica Polska będzie realizować wybijanie żetonów pamiątkowych.

Koncerty gwiazd podczas 34. Finału WOŚP w Warszawie

Kulminacyjnym punktem 34. Finału WOŚP będą koncerty, które rozpoczną się w niedzielę o godzinie 14 na błoniach Stadionu Narodowego. Na scenie wystąpią znane i lubiane gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Publiczność będzie miała okazję posłuchać takich artystów jak Lanberry, Łydka Grubasa, IGO, Nocny Kochanek, LemON, Lor, Happysad, Dżem, Ich Troje, Myslovitz, Hel'enine Oči oraz Tabu.

  • 14:00 – Lanberry
  • 14:40 – Łydka Grubasa
  • 15:20 – IGO
  • 16:00 – Nocny Kochanek
  • 16:40 – LemON
  • 17:20 – Lor
  • 18:00 – Happysad
  • 18:40 – Dżem
  • 19:25 – Ich Troje
  • 20:00 – Światełko do Nieba
  • 20:15 – Myslovitz
  • 20:50 – Hel'enine Oči
  • 21:30 – Tabu

Owsiak: Jesteśmy w pełni przygotowani do 34. Finału WOŚP

Prezes Fundacji WOŚP, Jerzy Owsiak, poinformował, że w tegorocznym finale weźmie udział 1681 sztabów oraz 120 tysięcy wolontariuszy. - Jesteśmy już w pełni przygotowani do kolejnego, 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - powiedział Owsiak na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie powstaje m.in. ważąca 150 ton scena.

Owsiak podkreślił, że tegoroczny finał będzie wyjątkowy, ponieważ WOŚP zagra po raz pierwszy na Malcie i w Indiach. - Gramy na całym świecie. Jesteśmy pełni podziwu, zwłaszcza dla Polaków, którzy robią to poza granicami naszego kraju, bo robią to sami z siebie - dodał.

Bieg "Policz się z cukrzycą" i aukcje na Allegro

Część wydarzeń związanych z 34. Finałem WOŚP rozpocznie się już w sobotę, m.in. bieg "Policz się z cukrzycą", organizowany również wirtualnie. - W tym momencie mamy 7 tys. 340 pakietów wirtualnych (...). 10 tys. pakietów na Warszawę - powiedział Owsiak, informując, że do biegów wirtualnych zgłosiły się osoby m.in. z Brazylii, Hiszpanii, Islandii, USA, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo, ruszyły aukcje na Allegro, w których można wylicytować atrakcyjne przedmioty i przeżycia. Swoją licytację uruchomił m.in. premier Donald Tusk, oferując złote korki piłkarskie z napisem „Donald Tusk” i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

WOŚP wspiera medycynę dziecięcą od 34 lat

Jerzy Owsiak przypomniał, że dzięki pieniądzom zebranym w dotychczasowych finałach (w sumie ponad 2,6 mld zł), WOŚP wzmocniła wiele dziedzin medycyny dziecięcej, takich jak kardiologia, neonatologia, nefrologia, okulistyka i onkologia. - Gdyby ktoś 34 lata temu powiedziałby mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - dodał.

Prezes Orkiestry odniósł się również do krytycznych głosów pod swoim adresem. - Ja nigdy nie zbierałem na siebie żadnych pieniędzy - podkreślił lider WOŚP. - W związku z tym wszelkiego rodzaju hasła „nie daję Owsiakowi” są bardzo słuszne. Nie dawajcie Owsiakowi. Jeżeli jest jakiś Owsiak, który zbiera pieniądze podczas finałów, trzeba to powstrzymać - dodał.

Podczas 33. Finału WOŚP zebrano ponad 289 mln zł na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej.

Źródło: SE, WOŚP, PAP

