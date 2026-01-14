Rafał Trzaskowski znów zaskoczył. Na licytację WOŚP wystawił… kask!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-14 15:22

34. Finał WOŚP już tuż tuż. Jak co roku do charytatywnej akcji swoją cegiełkę dołożył Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy tym razem na licytacje wystawił… kask! Ale nie byle jaki! To kask, który odwiedził z nim budowy najważniejszych w ostatnich latach inwestycji w stolicy.

Super Express Google News
  • Rafał Trzaskowski przekazał na aukcję WOŚP swój kask budowlany, który towarzyszył mu na najważniejszych inwestycjach w Warszawie.
  • Przedmiot licytacji odwiedził m.in. budowę metra na Bemowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz podziemny przystanek tramwajowy.
  • Czy kask prezydenta Warszawy pobije rekordy poprzednich licytacji, takich jak wspólne gotowanie za 53 tys. złotych?
  • Sprawdź, do kiedy trwa licytacja i jak możesz wesprzeć tegoroczny Finał WOŚP!

34. Finał WOŚP. Wylicytuj kask od Rafała Trzaskowskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a pieniądze zbierane są na sprzęt niezbędny do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. I chociaż 34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia, już teraz można dorzucić się do akcji, biorąc m.in. udział w charytatywnych licytacjach. A tych jest co niemiara! Wśród rzeczy do wylicytowania jest i on - kask Rafała Trzaskowskiego. „W Warszawie budujemy mnóstwo: nowe stacje metra, nowe wiadukty, nowe żłobki, przedszkola, szkoły, nowe placówki kulturalne czy ochrony zdrowia. Więc o budowaniu wiemy sporo. Ale jednym z najbardziej budujących momentów w roku jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy wszyscy razem budujemy niesamowitą solidarność. W najlepszym celu. A Warszawa, jak co roku, gra z Orkiestrą!” - tłumaczy Rafał Trzaskowski w opisie aukcji.

Kask, który trafił na licytację, odwiedził z prezydentem Warszawy budowy najważniejszych w ostatnich latach inwestycji w mieście: m.in. budowę II linii metra na Bemowie, budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Placu Centralnego czy pierwszego w Warszawie podziemnego przystanku tramwajowego na Dworcu Zachodnim.

Wylicytuj kask od Rafała Trzaskowskiego. WOŚP 2026
32 zdjęcia

Polecany artykuł:

Pojechał do sanatorium leczyć kręgosłup. Po powrocie musieli amputować mu nogę!…

Będzie rekord?

Aktualna cena przedmiotu podczas pisania tekstu wynosiła 377 zł. Czy kask pobije licytacje swoich poprzedników z minionych lat? Przypominamy, że 2025 roku wspólne gotowanie z Rafałem Trzaskowskim w CookLabie na Targowej wylicytowano za rekordowe 53 tys. złotych! Wcześniej głośnik z Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki podarowane przez Trzaskowskiego szczęśliwiec nabył za 26 300 zł, a kontrowersyjny plakat świąteczny z podpisem prezydenta Warszawy za 22 tys. złotych. Popularnością cieszyło się również udzielenie przez Rafała Trzaskowskiego ślubu cywilnego! Ta aukcja z 2023 roku zakończyła się kwotą ponad 24 tys. złotych, a sama uroczystość odbyła się kilka miesięcy później Parku Rydza-Śmigłego.

Licytacja kasku trwa do poniedziałku, 26 stycznia.

Polecany artykuł:

Zaczęło się. Pogoda da wszystkim popalić. Możliwy paraliż Warszawy
Rafał Trzaskowski przemawia na pogrzebie Michała Urbaniaka. Wzruszające słowa!
Sonda
Czy wspierasz w tym roku WOŚP?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LICYTACJE WOŚP
WOŚP
RAFAŁ TRZASKOWSKI
PREZYDENT WARSZAWY