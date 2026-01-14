Rafał Trzaskowski znów zaskoczył. Na licytację WOŚP wystawił… kask!

- Rafał Trzaskowski przekazał na aukcję WOŚP swój kask budowlany, który towarzyszył mu na najważniejszych inwestycjach w Warszawie.
34. Finał WOŚP. Wylicytuj kask od Rafała Trzaskowskiego
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a pieniądze zbierane są na sprzęt niezbędny do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. I chociaż 34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia, już teraz można dorzucić się do akcji, biorąc m.in. udział w charytatywnych licytacjach. A tych jest co niemiara! Wśród rzeczy do wylicytowania jest i on - kask Rafała Trzaskowskiego. „W Warszawie budujemy mnóstwo: nowe stacje metra, nowe wiadukty, nowe żłobki, przedszkola, szkoły, nowe placówki kulturalne czy ochrony zdrowia. Więc o budowaniu wiemy sporo. Ale jednym z najbardziej budujących momentów w roku jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy wszyscy razem budujemy niesamowitą solidarność. W najlepszym celu. A Warszawa, jak co roku, gra z Orkiestrą!” - tłumaczy Rafał Trzaskowski w opisie aukcji.
Kask, który trafił na licytację, odwiedził z prezydentem Warszawy budowy najważniejszych w ostatnich latach inwestycji w mieście: m.in. budowę II linii metra na Bemowie, budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Placu Centralnego czy pierwszego w Warszawie podziemnego przystanku tramwajowego na Dworcu Zachodnim.
Będzie rekord?
Aktualna cena przedmiotu podczas pisania tekstu wynosiła 377 zł. Czy kask pobije licytacje swoich poprzedników z minionych lat? Przypominamy, że 2025 roku wspólne gotowanie z Rafałem Trzaskowskim w CookLabie na Targowej wylicytowano za rekordowe 53 tys. złotych! Wcześniej głośnik z Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki podarowane przez Trzaskowskiego szczęśliwiec nabył za 26 300 zł, a kontrowersyjny plakat świąteczny z podpisem prezydenta Warszawy za 22 tys. złotych. Popularnością cieszyło się również udzielenie przez Rafała Trzaskowskiego ślubu cywilnego! Ta aukcja z 2023 roku zakończyła się kwotą ponad 24 tys. złotych, a sama uroczystość odbyła się kilka miesięcy później Parku Rydza-Śmigłego.
Licytacja kasku trwa do poniedziałku, 26 stycznia.
