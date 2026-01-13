Zacznie się za kilka godzin, szykuje się armagedon. Możliwy paraliż Warszawy

Zima w Warszawie przynosi ekstremalne mrozy i ryzyko paraliżu komunikacyjnego.

IMGW i ZOM ostrzegają przed siarczystym mrozem i gołoledzią

Sprawdź, jak miasto przygotowuje się na pogodowy armagedon i co to oznacza dla Lotniska Chopina.

Zima w Warszawie

Zima rozgościła się w Warszawie na dobre. Z nieba sypie biały puch, a zbiorniki wodne skuł lód. Mróz szczypie u uszy i nos, a pod nogami słychać skrzypiący śnieg. Krajobraz jak z obrazka! Problem jednak w tym, że pogoda robi się coraz niebezpieczniejsza. Czy Warszawie grozi komunikacyjny paraliż?

„Warszawa przygotowuje się na wyjątkowo niebezpieczne warunki pogodowe” - podaje stołeczny ratusz.

IMGW wydaje kolejne alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawia już żadnych złudzeń. Zima jeszcze zostanie z Warszawiakami i da w kość. Na północnej i wschodniej części Mazowsza obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 12/13.01 (pon/wt) i 13/14.01 (wt/śr) od -18°C do -15°C. Lokalnie spadek temperatury do -22°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C, lokalnie -12°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h” - podaje IMGW.

„Polska jest w zasięgu dość rozległego i wielośrodkowego układu niskiego ciśnienia, z zachodu zaczęło napływać cieplejsze powietrze polarne morskie, na wschodzie utrzymuje się zasięg mroźnej masy pochodzenia arktycznego. Na styku znacznie różniących się mas powietrza występują fronty z opadami śniegu, przechodzącymi w marznący deszcz lub mżawkę. Ocieplenie jakie obserwujemy na zachodzie będzie postępować powoli i niejednostajnie – ze względu na dość powolny przepływ wymiana mas powietrza nad Polską może do końca nie nastąpić, a w konsekwencji obecność warunków na gołoledź i oblodzenie może być dość przewlekła” - tłumaczą meteorolodzy. „Ze względu na nadal dość niepewny scenariusz pogodowy należy ściśle śledzić bieżące aktualizacje prognoz i ostrzeżeń” - dodają.

Gołoledź w Warszawie. Środa będzie decydująca

Przed pogodowym armagedonem, który zbliża się do stolicy, ostrzega również warszawski ZOM. „Uwaga, bardzo groźne prognozy na jutro! Meteorolodzy przewidują gołoledź. Weźcie to na serio i już dziś zastanówcie się, czy możecie: - ograniczyć przemieszczanie się po mieście - zmienić plany, które wymagają wyjścia z domu - przekazać informację starszym osobom w rodzinie i sąsiadom - jeśli będziecie musieli wyjść, zabezpieczyć odpowiednio więcej czasu - wziąć pod uwagę, że mogą pojawić się opóźnienia w kursowaniu naziemnej komunikacji miejskiejMeteorolodzy przewidują, że w Warszawie spadnie marznący deszcz. Po zetknięciu się z wychłodzonymi nawierzchniami oznacza to oblodzenie. Dziś temperatura gruntu to średnio - 4 C” - przestrzegają za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Stołeczny ratusz zaś zapewnia, że posypywarki wyjadą na wszystkie ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Z kolei na chodnikach, przejściach dla pieszych, schodach i kładkach pracować będą ekipy wyposażone w piasek. Jednocześnie miasto apeluje do zarządców pozostałych chodników i ulic o przygotowanie zapasów piasku i reagowanie na bieżąco.

Paraliż na Lotnisku Chopina?

Pod znakiem zapytania stoi również funkcjonowanie Lotniska Chopina w trudnych warunkach pogodowych. Już teraz pojawiają się ostrzeżenia przed utrudnieniami. „W związku ze spodziewanymi w najbliższych dniach (szczególnie w środę - 14 stycznia) trudnymi warunkami atmosferycznymi (m.in. marznącym deszczem) należy liczyć się z możliwością opóźnień oraz ogólnych utrudnień” - czytamy w komunikacie Lotniska Chopina. „Pasażerów mających zaplanowany lot w najbliższych dniach prosimy o bieżące sprawdzanie statusu swojego lotu na stronie przewoźnika lub na stronie lotniska” - dodają pracownicy stołecznego lotniska

