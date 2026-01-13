Emu spacerowało po lesie pod Garwolinem! Nagranie hitem sieci

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-13 13:12

Nadleśnictwo Garwolin opublikowało w mediach społecznościowych zaskakujące nagranie. Widać na nim samca emu, który spaceruje po zaśnieżonym lesie! Nielotny ptak pochodzący z Australii zaskoczył swoją obecnością. Skąd ten ogromny nielot wziął się w lesie pod Garwolinem? Okazuje się, że to Fabiś, który uciekał z pobliskiej hodowli. Wszystko przez fajerwerki.

Super Express Google News

Samiec emu spacerował pod Garwolinem!

Nikogo nie dziwi obecność w polskich lasach dzików, jeleni, saren czy lisów. Za to widok emu może już zaskoczyć. Nadleśnictwo Garwolin opublikowało nagranie, na którym widać australijskiego ptaka spacerującego po zaśnieżonym lesie!

Jak wyjaśniają leśnicy, informacja o nietypowym gościu dotarła do nich w niedzielę, 11 stycznia. Jeden ze spacerowiczów przekazał im, że w sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej w Hucie Garwolińskiej, spaceruje duży ptak przypominający strusia. Udało mu się go nawet nagrać, jednak spłoszony ptak nie pozwolił się do siebie zbliżyć. Próby odnalezienia przybysza podjęte przez leśników nie powiodły się. Ptak spędził mroźną noc w lesie.

Emu spacerowało po lesie pod Garwolinem! Nagranie hitem sieci
7 zdjęć

Polecany artykuł:

Zmarznięty błąkał się po Ostrołęce. 10-letni chłopiec nie potrafił wrócić do do…

To Fabiś uciekł z hodowli

W poniedziałkowy ranek leśnicy z Leśnictwa Huta, idąc po świeżych śladach odciśniętych na śniegu, dotarli do miejsca, gdzie ukrywał się ptak. Okazało się, że to Fabiś - samiec emu, który dzień wcześniej przerażony hukiem fajerwerków uciekł z hodowli. „Panika zapędziła go ponad 3 kilometry w głąb lasu, w zupełnie obce i niebezpieczne dla niego środowisko” - przekazało Nadleśnictwo Garwolin. „Po nocy spędzonej na mrozie, zmęczony i głodny, Fabiś pozwolił do siebie podejść. Był spokojny i ufny. Niedługo później bezpiecznie wrócił do swojego właściciela” – dodali leśnicy.

Fajerwerki = stres zwierząt

Historia Fabisia to kolejny dowód na to, jak ogromnym stresem są dla zwierząt fajerwerki. Dla nich huk wystrzeliwanych sztucznych ogni to nie zabawa, lecz realne zagrożenie życia. „Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Rezygnacja z fajerwerków to realna pomoc dla zwierząt” - tłumaczy Nadleśnictwo Garwolin.

Polecany artykuł:

W celi nie ma telewizora ani telefonu. Wiemy, co dzieje się z policjantem, któr…

Kilka słów o emu

Emu (Dromaius novaehollandiae) to nielotny ptak pochodzący z Australii. Należy do rodziny kazuarowatych. Co ciekawe, jest drugim co do wielkości ptakiem na świecie! Może osiągać blisko 2 metry wysokości.

Polecany artykuł:

Molestowanie w warszawskim hotelu? Nowe informacje. Policjant zwolniony bez prz…
Sonda
Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem fajerwerków?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NADLEŚNICTWO
GARWOLIN
EMU