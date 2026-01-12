Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia w hotelu na warszawskim Mokotowie

28-letnia kobieta powiadomiła obsługę hotelu w nocy z niedzieli na poniedziałek

Wskazanym mężczyzną okazał się policjant odbywający staż adaptacyjny

Monitoring nie potwierdził włamania do pokoju

Sprawą zajęła się prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Przesłuchano zgłaszającą oraz funkcjonariusza

Policjant został zwolniony bez przedstawienia zarzutów

Do zdarzenia miało dojść w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z hoteli na terenie Mokotowa. Zawiadomienie trafiło do mokotowskiej komendy po tym, jak 28-letnia kobieta zgłosiła obsłudze hotelu, że nowo poznany mężczyzna miał włamać się do jej pokoju, a następnie dopuścić się molestowania. Recepcjonista natychmiast powiadomił służby.

Na miejscu policjanci ustalili, że wskazanym przez kobietę mężczyzną jest funkcjonariusz policji, odbywający staż adaptacyjny w stolicy. Zdarzenie miało mieć miejsce poza jego czasem służby. Informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji, a komendant polecił zabezpieczenie materiału procesowego oraz weryfikację zgłoszenia. O sprawie poinformowano również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuraturę.

W toku wstępnych czynności, w tym po analizie zapisu monitoringu hotelowego, ustalono, że nie doszło do włamania. Z nagrań wynikało, że kobieta stojąca przed drzwiami pokoju przekazała mężczyźnie kartę magnetyczną, po czym oboje weszli do środka. Funkcjonariusz opuścił pokój po niespełna czterech minutach.

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, w poniedziałek wieczorem prokurator zakończył przesłuchanie zgłaszającej kobiety, a następnie przesłuchany został również policjant. Po wykonaniu tych czynności funkcjonariusz został zwolniony bez postawienia zarzutów. - W międzyczasie część z osób komentujących publicznie to zdarzenie, w tym niektórzy przedstawiciele mediów, zdążyli sami osądzić funkcjonariusza i uznać go winnym. Apelujemy, aby ferowanie wyroków i uznawanie winy pozostało domeną wymiaru sprawiedliwości - podała na platformie X Komenda Stołeczna Policji.

