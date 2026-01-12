Kolejna afera seksualna w policji. Funkcjonariusz na stażu miał molestować 28-latkę!

2026-01-12 13:24

Zła passa w polskiej policji trwa. Po niedawnych doniesieniach o gwałcie w policyjnych koszarach w Piasecznie, media obiegła informacja o kolejnej seksualnej aferze. 28-letnia kobieta zgłosiła, że nowo poznany mężczyzna miał włamać się do jej pokoju w hotelu i w pewnym momencie dopuścić się jej molestowania. Mężczyzną miał być policjant, który odbywa staż adaptacyjny w stolicy!

Kolejna afera seksualna w policji

  • W warszawskim hotelu na Mokotowie doszło do incydentu z udziałem policjanta i 28-letniej kobiety.
  • Kobieta oskarżyła nowo poznanego mężczyznę o molestowanie, jednak monitoring hotelowy wskazuje na dobrowolne wejście do pokoju.
  • Sprawa jest badana przez Komendę Stołeczną Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuraturę.
  • Co naprawdę wydarzyło się w hotelu?

Warszawa Mokotów. Policjant molestował 28-latkę?

Szokujące doniesienia potwierdziła Komenda Stołeczna Policji za pośrednictwem portalu X. Jak podaje KSP, do zdarzenia miało dojść w nocy z niedzieli na poniedziałek (11/12 stycznia) w jednym z hoteli na terenie Mokotowa. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że było to przy ul. Mangalii.

„28-letnia kobieta powiadomiła obsługę hotelu, że nowo poznany mężczyzna miał włamać się do jej pokoju i w pewnym momencie dopuścić się jej molestowania. Recepcjonista natychmiast zadzwonił na numer alarmowy” - przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że mężczyzną, który miał dopuścić się molestowania 28-latki jest… policjant, który odbywa staż adaptacyjny w stolicy! Jaka zaznacza KSP, do zdarzenia miało dojść w czasie poza jego służbą.

Co wydarzyło się w mokotowskim hotelu?

Informacja o szokującym zdarzeniu na terenie mokotowskiego hotelu trafiła do komendanta KSP. Polecił on zweryfikować informacje i zabezpieczyć materiał procesowy. O sprawie poinformowano także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuraturę. Co udało się ustalić mundurowym?

„Ze wstępnych ustaleń, w tym zapoznania się z monitoringiem funkcjonującym na terenie hotelu, wynika, że nie miało miejsca włamanie do pokoju. Kobieta stojąca przed drzwiami pokoju przekazała mężczyźnie kartę magnetyczną w celu otworzenia drzwi, a następnie razem weszli do środka. Mężczyzna opuścił pokój po niespełna 4 minutach” - poinformowała KSP na portalu X.

Nadal trwają czynności w tej sprawie.

Gwałt w policyjnych koszarach w Piasecznie

To już kolejna afera w policji w ostatnim czasie, która ujrzała światło dzienne. Niedawno informowaliśmy o gwałcie na policjantce, do którego miało dojść 3 stycznia na terenie koszar prewencji Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie przy ul. Puławskiej. Pokrzywdzona funkcjonariuszka zgłosiła dyżurnemu, że została zgwałcona przez swojego dowódcę. Jak ustalono, w jednostce trwała wówczas zakrapiana alkoholem impreza.

