Zwiedzanie pierwszego podziemnego przystanku, historyczna szyna, pamiątkowe tablice. Licytacje WOŚP wystartowały!

Warszawskie spółki miejskie, w tym Tramwaje Warszawskie, Metro i SKM, łączą siły z WOŚP.

Licytuj przejazd zabytkowym tramwajem, przejażdżkę w kabinie maszynisty SKM oraz unikalne pamiątki.

Odkryj niezwykłe atrakcje i wspieraj 34. Finał WOŚP – dowiedz się, jak wziąć udział!

Licytacje Tramwajów Warszawskich

Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą aukcje internetowe, w które chętnie włączają się miejskie spółki. W tym roku atrakcji do wylicytowania również nie zabraknie. Tramwaje Warszawskie zapraszają na przejazd zabytkowym tramwajem podczas Nocy Muzeów 2026, zwiedzanie pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w Warszawie, a także kolację z gwiazdami Legii Kosz w tramwaju! Można również zostać posiadaczem statuetki z zabytkowej szyny tramwajowej z 1938 roku! „To kawałek warszawskiej historii zamknięty w eleganckiej formie i prezent, którego nie da się kupić w żadnym sklepie” - zachęcają Tramwaje Warszawskie.

Kawałek historii Metra Warszawskiego

Również Metro Warszawskie oferuje licytację kawałka stołecznej historii. „Zwycięzca aukcji otrzyma fragment oryginalnej szyny zasilającej, wyprodukowanej i zamontowanej na początku lat 90. na odcinku pierwszej linii pomiędzy Kabatami a Politechniką” - podaje spółka. Dodatkiem będą symboliczne kotyliony w barwach Warszawy, które ozdabiały rocznicową mozaikę, odsłoniętą w 7 kwietnia 2025 roku na stacji Wilanowska z okazji 30-lecia uruchomienia metra.

Licytacje SKM

Do grona pomagaczy niebawem dołączy również Szybka Kolej Miejska. „Na aukcję przeznaczymy „pakiet”, który obejmuje: przejazd w kabinie maszynisty naszego pociągu dla zwycięzcy/zwyciężczyni oraz osoby towarzyszącej, możliwość zwiedzenia bocznicy SKM (na co dzień niedostępnej dla osób postronnych) przez zwycięzcę/zwyciężczynię wraz z maksymalnie 10 osobami towarzyszącymi, pamiątkowe tablice relacyjne, dziś już niedostępne w obiegu” - przekazał Karol Adamaszek, rzecznik prasowy SKM. „To propozycja nie tylko dla miłośników/miłośniczek kolei, ale dla wszystkich, którzy chcą przeżyć coś wyjątkowego i jednocześnie wesprzeć 34. finał WOŚP” - dodał.

Licytacja MZA

Jak przekazał nam rzecznik MZA Adam Stawiski, Miejskie Zakłady Autobusowe wystawią na licytację tablice liniowe nietypowej linii, która wykona tylko jeden przejazd. W dniu 34. Finału WOŚP. Będzie to linia W34.

