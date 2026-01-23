Tymi tramwajami i autobusami pojedziesz całkowicie za darmo! Ale tylko w tę niedzielę

34. Finał WOŚP w Warszawie to nie tylko koncerty, ale też darmowe przejazdy specjalnymi liniami komunikacji miejskiej.

Autobus W34 oraz tramwaje T34 i B zapewnią bezpłatny transport i dodatkowe atrakcje.

Sprawdź, czym w niedzielę, 25 stycznia, planuje zaskoczyć pasażerów komunikacja miejska w Warszawie!

34. Finał WOŚP w Warszawie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a pieniądze zbierane są na sprzęt niezbędny do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Wielki finał akcji zaplanowany jest na niedzielę, 25 stycznia. Sercem imprezy ponownie będzie Warszawa. Na błoniach PGE Narodowego powstało miasteczko WOŚP z ogromną sceną, na której wystąpią znani i lubiani artyści.

Na ulice miasta wyjdą wolontariusze, którzy będą zbierali datki do kolorowych puszek, rozdając doskonale wszystkim znane czerwone serduszka. Wśród nich nie zabraknie prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, który również na charytatywną licytację, którą wciąż trwa, przekazał cegiełkę od siebie.

Komunikacja miejska gra z WOŚP

Razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grają również stołeczne spółki komunikacyjne. Już wcześniej pisaliśmy o wyjątkowych przedmiotach i atrakcjach, które na licytacje WOŚP wystawiły m.in. Tramwaje Warszawskie, SKM czy Metro Warszawskie.

Okazuje się, że Tramwaje Warszawskie oraz Miejskie Zakłady Autobusowe przygotowały wyjątkowe atrakcje na dzień wielkiego finału.

Wyjątkowy autobus w Warszawie

W niedzielę, 25 stycznia, MZA uruchomią autobus W34, który będzie kursował tylko w ten jeden, wielki dzień. Pojazd wykona o godz. 9 z przystanku ZAJEZDNIA STALOWA 02 jeden kurs na trasie: ZAJEZDNIA STALOWA 02 – Stalowa – Szwedzka – 11 Listopada – Św. Wincentego – Kołowa – Ossowskiego – Myszkowska – Gorzykowska – Radzymińska – Al. Solidarności – Andersa – Świętojerska – Pl. Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Tamka – Most Świętokrzyski – Zamoście – Sokola – Targowa – Zamoyskiego – Al. Zieleniecka – Al. Poniatowskiego – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Rondo de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – MUZEUM NARODOWE 01.

Przyjazd na przystanek MUZEUM NARODOWE 01 planowany jest o godz. 9:55. Następnie, w godz. 10-16 autobus W34 będzie odbywać postój pełen atrakcji pod Muzeum Narodowym. Z kolei o godz. 16:10 przejedzie do Sztabu WOŚP przy Domu Kultury Świt. Zakończenie przewozu nastąpi ok. godz. 20.

Co ważne, podróż autobusem linii W34 będzie bezpłatna.

Wyjątkowe tramwaje w stolicy

Tramwaje Warszawskie w godz. 11-21 uruchomią specjalną linię tramwajową 34T, obsługiwaną przez zabytkowy pojazd, kursującą w obu kierunkach na trasie: PL. NARUTOWICZA 14 – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Al. Poniatowskiego – Al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA 11. W środku wolontariuszki i wolontariusze ze sztabu KMKM będą zbierać datki do puszek.

Z kolei w godz. 10-18 na tory wyjedzie specjalna linia tramwajowa B, obsługiwana taborem zabytkowym (tramwaj typu N). Będzie ona kursowała w obu kierunkach na trasie: METRO MŁOCINY 13 – Nocznickiego – Zgrupowania AK „Kampinos” – Al. M. Wittek – Most Skłodowskiej-Curie – Al. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – WINNICA.

Przejazd tymi dwoma liniami będzie całkowicie darmowy.

Co więcej, przy pętli w Alei Zielenieckiej, w godzinach 13-19 stanie nowoczesny wagon Hyundai, w którym będą odbywały się pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami prowadzone przez warszawskich tramwajarzy. - Będziemy także częstowali herbatą, kawą i gorącą czekoladą – zapowiadają tramwajarze.

Jak wrócić ze „Światełka do nieba”?

Na godz. 20 tradycyjnie zaplanowane jest „Światełko do nieba”. Jak później wrócić do domu z wyjątkowego pokazu? Komunikacja miejska służy pomocą.

Od godz. 19:30 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusowe linii 509 na trasie:

w kierunku Winnica:

RONDO WASZYNGTONA 04 – Al. Zieleniecka – … – WINNICA;

w kierunku Gocław:

RONDO WASZYNGTONA 03 – Rondo Waszyngtona – … – GOCŁAW.

Na trasy wyjedzie również więcej tramwajów linii 7 i 26.

7 (na trasie skróconej)

w obu kierunkach: DW. WSCHODNI 01 – Kijowska – … – Grójecka – PL. NARUTOWICZA 11;

26

w kierunku Metro Młociny: AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa – … – METRO MŁOCINY.

