„Cudowny anioł”. Nie żyje 13-letnia wolontariuszka WOŚP. Maja zmarła w szpitalu po tragicznym wypadku

Piotr Lis
Piotr Lis
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2025-08-25 9:40

Nie żyje 13-letnia Maja, wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przez trzy tygodnie walczyła o życie po tragicznym wypadku na trasie S7. Zginęli wtedy także jej rodzice i babcia. Dziewczynka była pełna radości, planów i chęci pomagania innym. − Z ogromnym żalem żegnamy Maję, naszą dzielną wolontariuszkę − poinformowała WOŚP.

Jeszcze niedawno kwestowała z puszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miała tylko 13 lat, a wielkie serce do pomagania innym. Radosna, koleżeńska, uwielbiała zwierzęta i zajęcia plastyczne. Maja, uczennica Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie, nie żyje.

Dziewczynka przegrała długą walkę o życie po tragicznym wypadku, do którego doszło 27 lipca na trasie S7. Tego dnia około godz. 4 rano skoda, którą jechała Maja z rodzicami i babcią, uderzyła w tył ciężarówki stojącej na pasie awaryjnym.

Na miejscu zginęli rodzice Mai − Agnieszka i Przemysław − oraz babcia Bożena. Maja w stanie krytycznym trafiła do szpitala w Olsztynie. Lekarze przez trzy tygodnie walczyli o jej życie. − Organizm był młody, ale urazy zbyt poważne. Do końca mieliśmy nadzieję − powiedział jeden z medyków.

Wiadomość o śmierci dziewczynki przekazała w mediach społecznościowych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. − Z ogromnym żalem żegnamy Maję, naszą dzielną wolontariuszkę, która odeszła w tragicznym wypadku − napisano w poruszającym wpisie, do którego dołączono zdjęcie uśmiechniętej wolontariuszki z 32. Finału WOŚP.

Na wieść o śmierci 13-latki internauci masowo zaczęli składać kondolencje. „Wspaniali ludzie i Maja, i Przemek. Pozostała pustka i żal” − napisała jedna z użytkowniczek Facebooka. Inni dodawali: „Światełko do nieba dla Mai!”, „Przykro mi, wyrazy współczucia dla rodziny Mai”, „Czemu dobrzy ludzie tak szybko odchodzą. Wyrazy współczucia dla rodziny”, „Strasznie przykra wiadomość. Wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół i wszystkich bliskich Mai”, „Cudowny anioł, wyrazy współczucia dla całej rodziny”.

Dziewczynkę pożegnała także jej szkoła. − Maja była lubianą i cenioną koleżanką, a jej śmierć to ogromny cios dla całej społeczności szkolnej − podkreślono w komunikacie Szkoły Podstawowej nr 139 w Warszawie.

Śledztwo w sprawie dramatycznego wypadku wciąż trwa. Według wstępnych ustaleń prokuratury kierowca skody, jak wykazała jedna z opinii biegłych, nie zareagował, nie hamował, nie próbował ominąć przeszkody. Systemy bezpieczeństwa w aucie nie zarejestrowały żadnego manewru. − To był czołowy wjazd w naczepę. Jakby nie widział jej w ogóle − mówi osoba związana ze śledztwem. Prokuratura ma już zeznania świadka, który jechał wiaduktem nad miejscem tragedii i widział, jak samochód wprost wjeżdża w naczepę.

Maja spoczęła w grobie w Sulejowie, obok mamy, taty i babci, pochowanych kilkanaście dni wcześniej.

